Vpředvečer "jestřábího" snižování sazeb na Wall Street dolehla nevozita

Americké akciové trhy dnes oslabily, když u indexu Nasdaq 100 došlo k výběru zisků v návaznosti na nedávný růst. U index DJIA je však situace velice odlišná a dost neobvyklá, když tento index dnes propadl již podeváté v řadě. Na trhu se projevila nervozita před zítřejším zveřejněním výsledku zasedání Fedu. Americká centrální banka by měla podle očekávání analytiků snížit sazby o 0,25 %, ale investoři se obávají, že to může být poslední snížení před delší pauzou. Klíčová tedy bude rétorika Jeroma Powella, kde se navzdory snížení sazeb očekává jestřábí tón. V současnosti investorské sázky implikují, že v příštím roce se od Fedu s jistotou dočkáme dvou snížení o 0,25 % a s 90% pravděpodobností přijde v závěru roku ještě třetí „cut“ o 0,25 %.



Mezi nejslabšími akciemi v rámci DJIA byly opět akcie , které v předchozích dvou týdnech ztratily přes 15 % a v úvodu tohoto týdne již ztrácejí dalších 7 %. Na druhé straně spektra stály akcie , které rostly o necelé procento. Společnost představí ve čtvrtek po zavření trhu své výsledky hospodaření za minulý kvartál. Ve velice slabé výkonnosti pokračovaly akcie , kterým v závěru roku, zdá se, dochází dech. Akcie si připsaly již osmý propad během posledních devíti obchodních dní, což je pro tento úspěšný titul dosti překvapivé. Ve svém zběsilém závodu do vrchu ovšem pokračovaly akcie , které se nenechaly vykolejit ani zhoršeným sentimentem na trhu. Akcie přidaly přes 3 %, aby zavřely na svých nových historických maximech 479,86 USD.