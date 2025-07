Kryptotýden pokračuje: Trump chce z USA kryptoměnovou velmoc. Digitální dolar ale odmítá

Republikánští konzervativci ukončili dvoudenní blokádu zákonů o kryptoměnách prosazovaných prezidentem Donaldem Trumpem a otevřeli tak cestu o jejich hlasování ve Sněmovně. „Kryptotýden“ tímto pokračuje.



Trump v posledních týdnech prosazoval legislativu podporující kryptoměny a o jejím hlasování v uplynulých dnech hovořil jako o „Kryptotýdnu“. V úterý napsal na Truth Social, že „VŠICHNI REPUBLIKÁNI“ by měli „HLASOVAT PRO“.



V rámci „Kryptotýdne“, se hlasuje o třech návrzích zákonů, které by podle něj měly učinit z USA „hlavní kryptoměsto světa“. Jedná se za prvé o GENIUS Act, který by zavedl první federální regulace pro emitenty stablecoinů. Za druhé o Digital Asset Market Clarity Act, který určuje, která agentura bude regulovat konkrétní digitální aktiva. A za třetí o Anti-CBDC Surveillance State Act, který zakazuje Fedu vydávat digitální měnu centrální banky (CBDC).



Po rekordně dlouhém procedurálním hlasování se nakonec podařilo získat dostatek hlasů konzervativců, kteří se přidali k ostatním republikánům a umožnili tak zahájit projednávání návrhů. Mezi nimi je i zákon o stablecoinech, který již dříve schválil Senát a jehož cílem je podpořit širší využití digitálních měn vázaných na americký dolar. (Stablecoiny jsou digitální měny navázané na konkrétní aktiva, například měny, což jim zajišťuje nižší volatilitu než běžné kryptoměny.)



Podle předsedy Sněmovny Mikea Johnsona se podařilo přesvědčit některé odpůrce díky příslibu, že do obranného rozpočtu, který se bude projednávat později v roce, bude přidáno ustanovení zakazující Fedu vydávat digitální měnu. „Tím se prolomila patová situace — umožňuje nám to pokračovat v práci,“ uvedl Johnson. „Někdy to trvá déle, ale je to součást procesu.“



Republikáni, včetně Donalda Trumpa, tvrdí, že digitální měna vydávaná Fedem by mohla být zneužita k vládnímu dohledu nad občany a omezování finanční svobody. Podle Trumpa by digitální dolar umožnil vládě „absolutní kontrolu nad vašimi penězi“ a slíbil, že jako prezident jeho zavedení nikdy nedovolí. Odpůrci CBDC se obávají, že by mohla být využita k cenzuře transakcí nebo sledování politicky nepohodlných osob.



Zákon o stablecoinech prošel Senátem s širokou podporou napříč stranami. Pokud jej schválí i Sněmovna, poputuje rovnou k podpisu prezidentovi Trumpovi. Návrh stanovuje, že emitenti stablecoinů musí držet rezervy v poměru 1:1 v krátkodobých vládních dluhopisech nebo obdobných nástrojích pod dohledem státních či federálních regulátorů.



Demokraté však vyjádřili obavy nejen z obsahu návrhů, ale i z Trumpových vazeb na kryptoměnový průmysl – zejména na společnost World Liberty Financial, která vydala stablecoin USD1. Několik demokratických zákonodárců vyzvalo ministerstvo financí, aby zveřejnilo dokumenty týkající se vyšetřování této společnosti a tzv. Trumpových meme coinů, přičemž upozorňují na možné úplatkářství, korupci a střet zájmů. Senátorka Elizabeth Warrenová (demokratka z Massachusetts) dokonce prohlásila, že původní znění zákona GENIUS Act by mohlo „posílit korupci Donalda Trumpa“.



Zdroj: Bloomberg, Forbes