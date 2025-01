EU se obrátila na WTO kvůli praktikám Číny v oblasti duševního vlastnictví

Evropská unie zahájila u Světové obchodní organizace (WTO) právní kroky, jejichž cílem je ukončit praktiky Číny v oblasti duševního vlastnictví, které považuje za nekalé a nezákonné. Evropská komise (EK) v dnešní tiskové zprávě oznámila, že v této záležitosti požádala o konzultace, které jsou prvním krokem při řešení právních sporů u WTO. Čína reagovala prohlášením, že rozhodnutí EK lituje.



Komise uvedla, že Čína dala svým soudům právo stanovovat bez souhlasu majitele výši licenčních poplatků za patenty z EU, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem. Dodala, že tento postup tlačí evropské technologické firmy ke snižování licenčních poplatků a přináší čínským podnikům levnější přístup k evropským technologiím. Čína tak podle EK rovněž zasahuje do pravomocí soudů EU v záležitostech týkajících se evropských patentů.



"Komise je pevně přesvědčena, že takovéto praktiky jsou v rozporu s dohodou WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)," uvedla komise v tiskové zprávě. Cílem konzultací u WTO je podle EK "zajistit, aby technologický sektor, zejména telekomunikační, mohl účinně uplatňovat svá patentová práva a chránit své investice do inovací".



Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že dosavadní komunikace s EU v otázkách duševního vlastnictví postupovala hladce, a vyjádřilo lítost ohledně rozhodnutí EK obrátit se na WTO. Dodalo, že Peking bude záležitost řešit v souladu s pravidly WTO a zároveň bude důsledně chránit svá práva a zájmy.



Pokud se záležitost v rámci konzultací s Čínou nepodaří do 60 dnů vyřešit, může EU požádat o vytvoření komise WTO, která spor rozsoudí. "Dynamickému sektoru vyspělých technologií v EU musí být umožněna spravedlivá hospodářská soutěž za rovných podmínek," uvedl eurokomisař pro obchod a hospodářskou bezpečnost Maroš Šefčovič.



Spor se týká patentů na technologie nezbytné pro výrobu zboží plnícího určité normy, jako je například standard 5G pro mobilní telefony. Podle EK vlastní řadu takovýchto patentů evropské firmy, což jim poskytuje technologickou výhodu. Mezi významné evropské držitele takových patentů patří například firmy Nokia a Ericsson.