Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika

WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika

17.09.2025 13:57
Autor: ČTK

Umělá inteligence (AI) by mohla do roku 2040 zvýšit hodnotu mezinárodního obchodu se zbožím a službami o téměř 40 procent prostřednictvím posílení produktivity a snížení obchodních nákladů. Bez přijetí adekvátních opatření by však rovněž mohla prohloubit ekonomické rozdíly ve světě. Vyplývá to z dnešní zprávy Světové obchodní organizace (WTO).

"AI by mohla vést k výraznému zvýšení obchodu a hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2040," uvedla WTO. Dodala, že v případě obchodu by zvýšení mohlo činit 34 až 37 procent a v případě globálního HDP 12 až 13 procent.

"AI má obrovský potenciál pro snižování obchodních nákladů a zvyšování produktivity," uvedla generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová. Upozornila však, že přístup k AI technologiím zůstává velmi nerovnoměrný. "Se správnou kombinací obchodních, investičních a dalších politik může AI vytvářet nové příležitosti k růstu ve všech ekonomikách," dodala.

Zpráva WTO mimo jiné poukazuje na možnosti, jak mohou podniky s využitím AI snižovat náklady na logistiku, komunikaci a plnění regulačních předpisů. "Překladatelské technologie založené na AI mohou zrychlit a zefektivnit komunikaci," upozorňuje například. To podle WTO pomůže zejména malým podnikům při rozšiřování zahraničních aktivit, což by mohlo podpořit export z chudších zemí.

Zpráva však také varuje, že AI může vést k prohloubení existujících ekonomických rozdílů mezi zeměmi. "Výsledky rozvoje a využívání AI vyvolávají obavy, že mnozí pracovníci a dokonce i celé ekonomiky by mohli zůstat pozadu," píše WTO.

Okonjová-Iwealaová vyzvala politiky k obezřetnosti při zavádění AI technologií. "AI může zásadně transformovat trh práce. Některá pracovní místa může změnit a jiná vytlačit," uvedla. Proto je podle ní zapotřebí posílit investice do vzdělávání, rekvalifikací a sociálního zabezpečení.


Čtěte více:

Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
17.09.2025 10:37
Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
Rally na čínských technologických akciích ve středu zrychlila. Index H...
Před Fedem je na trzích klid. Co večer sledovat především?
17.09.2025 11:07
Před Fedem je na trzích klid. Co večer sledovat především?
Dnes večer zveřejní americká centrální banka závěry ze svého dvoudenní...
Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
17.09.2025 11:22
Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
Problémy Nvidie v Číně nabírají na síle. Čínská správa kyberprostoru (...
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
17.09.2025 13:23
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
Výrobce bezpečnostních systémů Verisure oznámil, že plánuje získat při...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.09.2025
15:51Co se očekává od výsledků Coltu?  
15:00Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
13:57WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
13:23Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
11:22Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
11:07Před Fedem je na trzích klid. Co večer sledovat především?  
10:37Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
10:34Evropské firmy se chystají na další výpadky dodávek kovů vzácných zemin z Číny
10:11Japonský vývoz v srpnu opět klesl, export do USA zůstává pod tlakem kvůli clům
9:25GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
9:02Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný
8:47GEVORKYAN expanduje, Dukovany mohou mít problém najít odborníky a EU zaostává  
6:06Cohen: Americké hospodářství stále světovou jedničkou, USA si ale mohou některé věci pokazit
16.09.2025
17:14Ředění v eurozóně a francouzské dluhy
15:28Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI
14:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:54EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
13:44Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
12:04Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
11:46ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět