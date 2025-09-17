WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika

Umělá inteligence (AI) by mohla do roku 2040 zvýšit hodnotu mezinárodního obchodu se zbožím a službami o téměř 40 procent prostřednictvím posílení produktivity a snížení obchodních nákladů. Bez přijetí adekvátních opatření by však rovněž mohla prohloubit ekonomické rozdíly ve světě. Vyplývá to z dnešní zprávy Světové obchodní organizace (WTO).
"AI by mohla vést k výraznému zvýšení obchodu a hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2040," uvedla WTO. Dodala, že v případě obchodu by zvýšení mohlo činit 34 až 37 procent a v případě globálního HDP 12 až 13 procent.
"AI má obrovský potenciál pro snižování obchodních nákladů a zvyšování produktivity," uvedla generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová. Upozornila však, že přístup k AI technologiím zůstává velmi nerovnoměrný. "Se správnou kombinací obchodních, investičních a dalších politik může AI vytvářet nové příležitosti k růstu ve všech ekonomikách," dodala.
Zpráva WTO mimo jiné poukazuje na možnosti, jak mohou podniky s využitím AI snižovat náklady na logistiku, komunikaci a plnění regulačních předpisů. "Překladatelské technologie založené na AI mohou zrychlit a zefektivnit komunikaci," upozorňuje například. To podle WTO pomůže zejména malým podnikům při rozšiřování zahraničních aktivit, což by mohlo podpořit export z chudších zemí.
Zpráva však také varuje, že AI může vést k prohloubení existujících ekonomických rozdílů mezi zeměmi. "Výsledky rozvoje a využívání AI vyvolávají obavy, že mnozí pracovníci a dokonce i celé ekonomiky by mohli zůstat pozadu," píše WTO.
Okonjová-Iwealaová vyzvala politiky k obezřetnosti při zavádění AI technologií. "AI může zásadně transformovat trh práce. Některá pracovní místa může změnit a jiná vytlačit," uvedla. Proto je podle ní zapotřebí posílit investice do vzdělávání, rekvalifikací a sociálního zabezpečení.