NIM: Microsoft ukazuje, jakým směrem půjdou investice do AI

„Nejde o samotná data, která přicházejí z ekonomiky, ale o to, jak na ně trh reaguje. Pokud bych například řekl, že inflace bude 6 %, mohlo by se zdát, že akcie prudce oslabí. Jenže v roce 2021 v takovém prostředí výrazně posílily.“ V rozhovoru pro Bloomberg to uvedl Dan Niles z Niles Investment Management, který hovořil o ochladnutí zájmu o umělou inteligenci a zajímavosti rozvíjejících se trhů, viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem.



Niles odpovídal na dotaz týkající se japonských akcií a možného dalšího zvedání sazeb japonskou centrální bankou BoJ. K tomu řekl, že pokud by sazby šly nahoru kvůli snaze ochladit inflaci a došlo by k tomu v prostředí rychlejšího hospodářského růstu, trhy by takový krok nemusely vnímat negativně, spíše naopak. Niles tím navázal na svá předchozí slova o tom, že nejde o samotná data a informace, ale o to, jak budou interpretovány. Valuace japonského trhu nyní podle experta „nejsou mimořádně atraktivní, ale jsou nižší než v USA.“



Valuace amerických akcií v posledních letech rostly a podle investora to bylo do určité míry v pořádku, protože tento vývoj odrážel rozvoj umělé inteligence a úvahy o tom, co vše může přinést. K tomu ale Niles připomněl, že do umělé inteligence nejvíce investuje . Ten má také podíl v OpenAI a jeho celkové investice v posledních čtvrtletích stále prudce rostou. Na počátku ledna ale zveřejnil informaci, podle které by ve druhé polovině letošního roku měly jeho investice do AI slábnout. Podle Nilese to implikuje výpočet zakládající se na plánech pro jednotlivá čtvrtletí. A takový scénář se projeví na tržbách firem, které dodávají čipy a infrastrukturu pro umělou inteligenci.



K akciím společnosti NVIDIA Niles řekl, že tento titul během pandemie oslabil o 60 %. Nyní se čeká, že společnost v letošním roce zvýší tržby asi o 50 %. Niles nicméně míní, že „to nebude ani zdaleka tolik“. Příčinou je uvedený vývoj na straně . „Pokud jeho investice rostly o 70 – 80 % ročně a nyní se růst v podstatě zastaví, je nutné to brát v úvahu.“ Včetně toho, že firmy jako a další, které mohutně investují do AI, budou změnu strategie jasně vnímat a podle experta také zareagují podobným způsobem. I proto, že návratnost jejich investic nebude tak vysoká. Proto by Niles byl směrem ke společnosti NVIDIA „velmi opatrný“.



V první části rozhovoru Niles hovořil o valuacích různých segmentů amerických akciových trhů. Následující graf od ukazuje konkrétní čísla pro Nasdaq , malé společnosti v indexu Russell 2000, pro index S&P 500, a to i v jeho formě se stejnými vahami společností. A také pro středně velké společnosti, jejichž hodnotovou část Niles považuje za zajímavou:







Zdroj: Bloomberg