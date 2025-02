Rozbřesk: Cla jako vyjednávací nástroj nové Ameriky

Poněkud chaotické zavádění nových vyšších celních sazeb ze strany USA nám na počátku tohoto týdne po-odhalilo rozdíly mezi Trumpem 1.0 a Trumpem 2.0. Zdá se, že během druhého volebního období bude prezident Trump ještě méně vypočitatelný, přičemž pokud jde o cla, tak ta budou dost možná daleko více používána jako vyjednávací nástroj pro dosažení neekonomických cílů.



Nový vyjednávací styl jako první pocítila Kolumbie, která zprvu nechtěla přijímat deportované ilegální migranty z USA, ale vzápětí pod hrozbou 25% cla velmi rychle kapitulovala a letadla za s deportovanými akceptovala. Trochu podobně vypadá příběh s Mexikem a Kanadou. Zde pohrůžka 25% clem byla ze strany Trumpovy administrativy motivována cílem zajistit přísnější ochranu hranice proti pašování velmi nebezpečné drogy fentanyl do USA. Šlo přitom o to, aby nová opatření zaplatila druhá strana. Z reakce Kanady a Mexika víme, že pohrůžky zafungovaly a obě země nasadí nemalé zdroje k tomu, aby pašování fentanylu bylo potlačeno.



Zdali se tak skutečně stane ovšem ukáže čas, přičemž ten je D. Trumpem stanoven na 30 dní. Za měsíc pak může opravdu dojít k tomu, že USA vyšší cla na Mexiko a Kanadu uvalí. Nicméně vzhledem k tomu, že z Kanady prakticky žádný fentanyl přes hranici neproudí (což platí i o o nelegální migraci), tak cla na tuto zemi považujeme za nepravděpodobná. Poněkud jinak to může být v případě Mexika, kde podle nás stále velmi reálně hrozí, že vyšší clo bude zavedeno, přičemž Trump a jeho poradci mohou brát i výši schodku vzájemné obchodní bilance a strukturu dovozů do USA.



Konec konců o tom, že D. Trump nezůstává jen u výhrůžek, se již přesvědčila i Čína, neboť v jejím v případě již dodatečně clo ve výši 10 % bylo opravdu aplikováno. I zde si D. Trump může připadat jako relativní vítěz, neboť odvetná opatření Číny nevypadají nijak dramaticky.



Co bude dál? Zatímco Mexiko a Kanada budou nervózně vyčkávat co je potká za měsíc, tak na řadě je po Číně logicky EU, která má s USA vůbec největší obchodní přebytek. V našem tj. evropském případě se obáváme, že Evropa nebude ušetřena, přičemž nezbývá než zopakovat předvolební slova D. Trumpa, který si onehdy posteskl, že jednu z chyb, které během prvního volebního období učinil bylo to, že neuvalil cla na německá auta…

Sečteno a podtrženo: máme-li 14 dní po inaguraci D. Trumpa upravit naše očekávání týkající se jeho důležitých makroekonomických zásahů, tak tipujeme, že na plošná cla asi nedojde. Na druhé straně, nejen Čína, ale i Mexiko a pravděpodobně i EU se zřejmě budou muset vyrovnat s mírně vyššími cly.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna ustála prodejní tlaky z úvodu týdne a opět se usadila v úzkém rozmezí 25,10-25,20 EUR/CZK. Dnes je na programu výsledek tuzemského maloobchodu za prosinec, který by měl (i podle bleskového odhadu HDP a doprovodného komentáře) ukázat na pokračující oživení spotřebitelské poptávky. Už zítra pak bude zasedat ČNB, od které očekáváme obnovení cyklu snižování sazeb. To vše se navíc bude odehrávat na pozadí extrémně volatilního a chaotického vývoje americké obchodní (čti mocenské) politiky, která je pro korunu vážným negativním rizikem.



Eurodolar

Eurodolar stále koriguje ztráty, které nabral při pondělní reakci na uvalení 25% cel na Mexiko a Kanadu (jež však byla odložena). Zároveň dolaru včera nepomohla ani americká data, když se poměrně významně propadly počty otevřených pracovních pozic, což je signál pro Fed, že napětí na trhu práce uvolňuje.

Dnes budou ve hře další důležitá americká data a to konkrétně ADP report a index ISM ve službách. Obojí trh připraví na páteční payrolls.



Regionální Forex



Dnes odpoledne zasedá polská centrální banka a i tentokrát ponechá oficiální úrokové sazby beze změny. Inflace se v Polsku stále pohybuje nad inflačním cílem a během tohoto čtvrtletí by měla dosáhnout (lokálního) maxima. Jestřábí Výbor pro měnovou politiku NBP tedy stále nebude mít důvod měnit úroveň úrokových sazeb a to přesto, že zloty díky rozšiřujícímu se úrokovému diferenciálu dále posiluje.