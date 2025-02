Výsledková sezona v USA: Palantir láme rekordy

Trhy se dnes oklepaly ze včerejšího výprodeje a hlavní zámořské indexy se lehce vracely, když technologický Nasdaq přidal 1,4 % a S&P 500 0,7 %. Investoři jsou ale nadále opatrní v očekávání celních třenic mezi USA a Čínou, kde USA ode dneška zavádí 10% clo. 25% cla na Mexiko a Kanadu, oznámená o víkendu, jsou prozatím odložena o 30 dní. Peking kontroval 15% clem na uhlí a zkapalněný zemní plyn a 10% clem na surovou ropu, automobily a zemědělské vybavení. Zároveň Čína přidala mateřskou společnost značky Calvin Klein PVH Corp a biotechnologickou společnost Illumina na seznam nespolehlivých entit a započala antitrustové šetření společnosti Alphabet. Tyto kroky tedy naznačují pokračování obchodní války, od které jsme si po dobu vlády Joe Bidena mohli alespoň částečně oddychnout.Výrazně se dnes dařilo akciím společnosti Palantir, která překonala očekávání svého letošního výhledu díky silné poptávce po svých softwarových produktech a rostla na to konto o 24 %. Snažila i společnost Spotify, která se specializuje na streaming hudby. Podařilo se jí překonat očekávané výnosy a zároveň posunula výše svůj výhled na letošní rok. Investoři výsledky ocenili nárůstem o 13,3 %. Potravinářská společnost naopak ztratila 4,5 % poté, co cenově senzitivní spotřebitelé promítli zvýšení cen produktů společnosti do nižší poptávky po nich. Kosmetický konglomerát propadl po neuspokojivém výhledu o 16,1 %. Management zmiňoval především slabou poptávku v Asijském regionu. Farmaceutická společnost sice reportovala nad očekávání silné prodeje stěžejního léku Keytruda, to bylo ovšem zastíněno přerušením dodávek jiného léčiva (Gardasil) do Číny, z důvodu pokračující slabé poptávky po této vakcíně na HPV. proto propadl o 9,1 %. Po konci obchodního dne bude reportovat výsledky mateřská společnost vyhledávače – výše zmíněná softwarová společnost Alphabet.