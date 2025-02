Co znamená Trump 2.0 pro ekonomiku a trhy?

V únoru 2025 se americká ekonomika a trhy nacházejí v období nejistoty, které je ovlivněno novými politikami prezidenta Donalda Trumpa, označovanými jako Trump 2.0. Očekává se, že tyto politiky, včetně zvýšení cel a daňových reforem, přinesou významné změny v hospodářském růstu a inflaci. Analytici Amundi předpovídají, že Trumpovy kroky mohou snížit růst HDP na přibližně 2 % v roce 2025 a zvýšit inflaci na 2,5 %. Přečtěte si jejich očekávání pro různé oblasti ekonomiky i trhy:

MAHMOOD PRADHAN, HEAD OF GLOBAL MACROECONOMICS



Jedním z klíčových aspektů Trumpovy politiky je zaměření na ochranu domácí ekonomiky prostřednictvím celních opatření, která by mohla negativně ovlivnit obchodní vztahy s jinými zeměmi. Očekává se, že zavedení cel na dovoz z Číny a dalších zemí povede k nárůstu cen a snížení konkurenceschopnosti amerických firem na globálním trhu. Tato opatření by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro investice a obchodní strategie.

Na forexových trzích se očekává, že americký dolar zůstane silný, avšak jeho stabilita bude záviset na vývoji inflace a reakcích Federálního rezervního systému. Vzhledem k vysokému očekávanému fiskálnímu deficitu a možným šokům v nabídce práce se Fed může rozhodnout pro opatrný přístup, což by mohlo ovlivnit úrokové sazby a investiční rozhodnutí.

V oblasti akciových trhů se očekává, že volatilita zůstane vysoká, zejména v reakci na obchodní oznámení a makroekonomická data. Investoři by měli být obezřetní a zvážit rozložení svých portfolií, včetně investic do zlata jako ochrany proti inflaci a tržním výkyvům. Sektorové rotace v rámci amerického trhu by mohly přinést příležitosti pro investice do firem, které těží z Trumpových politik.

Celkově se očekává, že Trump 2.0 přinese do americké ekonomiky a trhů značné změny, které budou vyžadovat pečlivé sledování a strategické plánování ze strany investorů. Vzhledem k nejistotě a potenciálním rizikům je důležité, aby investoři zůstali informováni a připraveni na možné výkyvy v ekonomickém prostředí.

Globální dopady zavedení cel



V tuto chvíli je těžké odhadnout, jaké globální dopady celní tarify skutečně přinesou, protože v jednání s mnoha zeměmi Trump použije hrozbu zavedení vysokých cel jako nástroj nátlaku k dosažení vlastních zájmů. Hlavního cíle Trumpovy administrativy, tedy snížení amerického obchodního deficitu, může být ale bez zavedení cel dosaženo jen těžko. Tuto skutečnost ještě umocňuje fakt, že země, který mají v obchodu s USA velké přebytky (například Čína, Kanada, Mexiko) je nemusí být schopny rychle snížit jinými způsoby, tedy například s pomocí nižších cel na vývoz z USA a příslibů, že budou od USA více nakupovat.





Čína

ALESSIA BERARDI, HEAD OF EMERGING MACRO AND STRATEGY RESEARCH, AMUNDI INVESTMENTINSTITUTE



Je pravděpodobné, že v návaznosti na zvýšená cla na dovoz uvalená 4. února, zareaguje Čína přijetím podpůrných fiskálních opatření, aby tak přesunula výrobní řetězce do Asie a Latinské Ameriky, snížila dovoz z USA a zmírnila dopady zavedení cel. Reakce na nově zavedené tarify je prozatím omezená a soustředí se na zavedení cel na vybrané americké výrobky (10. února zavedla Čína dodatečná cla až ve výší 15 procent na vybrané položky dovážené z USA). To dává prostor pro další jednání, zejména s ohledem na to, že zpráva America First Trade Policy, která se obchodní politikou USA bude zabývat detailně, má být předložena až na začátku dubna. Lze předpokládat, že v případě zavedení dodatečného 40% cla by se růst čínské ekonomiky mohl v letech 2025–2028 snížit o 1,2 procenta. Čína by ale pravděpodobně přistoupila k realizaci fiskálních stimulů, které by vliv zvýšených cel omezily, a proto očekáváme, že v letošním roce ekonomika poroste o 4,1 %.

Evropa

DIDIER BOROWSKI, HEAD OF MACRO POLICY RESEARCH, AMUNDI INVESTMENT INSTITUTE



Obchodní přebytek EU vůči USA dosahuje v současné době více než 200 miliard usd a je proto na místě se domnívat, že se Evropská unie brzy nalezne v hledáčku prezidenta Trumpa. USA jsou přitom pro Evropu hlavním obchodním partnerem, míří tam největší část jejího vývozu (20 %) v celkové hodnotě více než 500 miliard eur, tedy více než do Číny. I uvalení relativně nízkých cel (10 %) by tak na unii mělo značný dopad. Nejvíce ohroženými zeměmi by byly Německo, Irsko a Itálie, méně by tarify ovlivnily Francii a Španělsko.



Zavedení cel by pro EU znamenalo snížení ekonomického růstu přibližně o čtvrt procentního bodu na 0,8 % v roce 2025. Reakci společenství je obtížné odhadnout, obzvláště proto, že nalezení vzájemné shody mezi politickými představiteli jednotlivých zemí je velmi složité. Když byla v roce 2018 zvýšena cla na dovoz železa a hliníku z Evropy první Trumpovou administrativou, zareagovala EU zvýšením tarifů pro americké dovozy. V současné době, kdy ale Trump navrhuje opravdu vysoká cla i pro své blízké a integrované partnery (Kanadu a Mexiko), bude pravděpodobně hlavním cílem unie omezení rizika širší obchodní války s USA.



Reakce trhů

MONICA DEFEND, HEAD OF AMUNDI INVESTMENT INSTITUTE



Od Trumpovy inaugurace trhy zaznamenaly mírný pokles technologického sektoru, amerického dolaru a krypta, celkově byl ale zachován pozitivní sentiment. Hlavní pozornost se nyní soustředí na budoucí obchodní oznámení, protože trhy ještě zcela neabsorbovaly dopad potenciálního mix Trumpových kroků. Očekáváme, že s jakýmikoliv dalšími zprávami týkajícími se zavedení cel, bude na trhu přetrvávat volatilita. Pokud prezident Trump zvolí spíše transakční přístup než úplnou eskalaci, která vyústí ve vážnou obchodní válku, předpokládáme, že akciové trhy zůstanou odolné.



Trh s pevnými výnosy



V oblasti pevných výnosů bude i nadále hlavním faktorem inflace a očekávání ohledně dalších kroků FEDu. Vzhledem k tomu, že FED v současné době vyčkává, budou nadcházející oznámení o clech, spolu s makroekonomickými údaji, rozhodující pro určení jeho dalších kroků. Trhy se tedy budou i nadále soustředit na aktuální ekonomické zprávy, přičemž nedávný údaj o výši CPI (index spotřebitelských cen), který byl pod očekáváním, vedl ke snížení výnosů.





Akciový trh

ERIC MIJOT, HEAD OF GLOBAL EQUITY STRATEGY, AMUNDI INVESTMENT INSTITUTE



Zatímco některá odvětví budou z Trumpových kroků profitovat, jiná mohou čelit značným problémům. Očekává se, že z daňových škrtů budou těžit společnosti se silným zastoupením v USA, zejména americké firmy s malou a střední tržní kapitalizací a finanční společnosti, jakož i neamerické společnosti s výrobními závody umístěnými v USA. Naproti tomu zavedená cla pravděpodobně postihnou neamerické výrobce, zejména ty ze zemí s výrazným obchodním deficitem. Odvětví závislá na vývozu zboží, jako je automobilový průmysl, budou čelit většímu riziku, zatímco odvětví služeb, jako je software, média a telekomunikace, by měla být odolnější.





Rozvojové trhy

GUY STEAR, HEAD OF DEVELOPED MARKETS STRATEGY, AMUNDI INVESTMENT INSTITUTE



Nejistota ohledně cel bude mít vliv na rizikový sentiment na rozvíjejících se trzích, zejména na akciových a měnových trzích. K hlavním rizikům patří rovněž vývoj v Číně, Rusku a Íránu, který v současné době snižuje hodnotu akcií na rozvíjejících se trzích. Pokud by geopolitické hrozby polevily, znamenalo by to významný potenciál růstu. Indie je dlouhodobě zajímavá, ale ohrožuje jí současné vysoké ohodnocení. Na další růst se zdají být dobře připraveny Mexiko a Jižní Korea, a to jakmile poleví napětí týkající se cel.