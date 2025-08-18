Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu

Akcie obchodované na burze v Šanghaji míří na nejvyšší hodnoty za poslední dekádu. Nahoru je táhne retail, konkrétně spořiví investoři. Ti se odklání od méně rizikových dluhopisů a vrací se do čínských akcií s vidinou uklidnění napětí mezi USA a Čínou, dvěma největšími ekonomikami světa.
Index Shanghai Stock Exchange Composite během pondělního obchodování rostl o 1,2 procenta a zavřel nejvýše od srpna roku 2015. Nová maxima potvrzují rekordní dvacetiprocentní růst z dubnových minim, na která dostala akcie celní přestřelka mezi Čínou a USA.
Současný růst reflektuje rostoucí optimismus retailových investorů. Ti aktuálně disponují rekordně vysokými úspory a čím dál častěji nahrazují dluhopisy rizikovějšími akciemi. K tomu je kromě vyhlídky na volnější monetární politiku vede i obnovení zdanění dluhopisových úroků.
Výnos čínských desetiletých dluhopisů v pondělí rostl o tři bazické body na 1,78 procenta. Citlivější třicetileté dluhopisy reagovaly na tržní vývoj růstem výnosů o pět bazických bodů na 2,1 procenta.
Čínští investoři byli dlouhou dobu velice opatrní, poté co se před deseti lety tamní akcie prudce propadly, což vedlo Peking k využití státních fondů na podporu cen akcií.
Od prudkého propadu z roku 2015 čínské trhy několikrát naznačily snahu o zlomení nevýrazného bočního trendu, nicméně pokaždé zaostávaly za ostatními světovými trhy. Čínští portfoliomanažeři tak doufají, že současný růst podpořený rozvojem AI, vládou a vysokými úsporami vydrží.
„Věříme, že současný růst se má o co opřít,“ uvedl Wang Huan ze společnosti Zhang Investment Management. Wang vyzdvihoval zejména vysokou likviditu, snahu vlády o ukončení celní války a důvěru v domácí ekonomiku.
Minulou středu objem obchodů na čínských pevninských burzách překonal poprvé od února hodnotu dva biliony juanů, což odpovídá zhruba 278 miliardám dolarů. Dobrá nálada se přelila také do Hongkongu, kde čínští pevninští investoři nakoupili akcie za rekordní 4,6 miliardy dolarů, což naznačuje chuť čínských investorů hledat příležitosti i mimo domácí trh.
Rostl i počet půjček jejichž prostřednictvím nakupují investoři akcie na páku. Objem úvěrů na nákup cenných papírů se vyšplhal na nejvyšší hodnotu za poslední dekádu a je pouze o desetinu nižší než historické maximum.
Hlavní šanghajský index SSE Composite od začátku roku vzrostl již o více než 14 procent a poráží tak hlavní americké indexy Nasdaq a S&P 500. Výrazně lépe si pak vede index Hang Seng, který letos přidal již 28 procent.
Zdroj: Bloomberg