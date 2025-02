Reuters: Čína zažila loni rekordní vlnu fúzí venkovských bank

Čína v loňském roce zažila rekordní vlnu fúzí venkovských bank. Podle výpočtů agentury Reuters se nejméně 290 venkovských bank a družstev loni sloučilo ve větší regionální finanční ústavy. Je to nejrozsáhlejší slučování bank od počátku roku 2000, kdy se malé čínské venkovské banky transformovaly z venkovských družstev v socialistickém stylu, aby pomohly zemědělcům a malým podnikům, které velké státní banky přehlížely. Podle analytiků by ale snaha Pekingu řešit rizika v sektoru malých bank mohla nakonec působit další problémy.



Slučování přichází v době, kdy mnoho z těchto menších bank těžce zasáhl pomalejší růst úvěrů a růst objemu špatných úvěrů související s krizí v realitním sektoru a dlouhodobým zpomalením růstu druhé největší ekonomiky světě. Analytici upozorňují, že řadu těchto malých čínských bank podporují zadlužené provinční vlády a z velké části jsou financovány prostřednictvím krátkodobých půjček na peněžením trhu a mezibankovních půjček, což může ohrozit finanční stabilitu v případě, že několik z nich zkrachuje.



Podle dostupných údajů bylo v Číně koncem června zhruba 3700 malých nebo venkovských bank. Jejich celková aktiva činila 57 bilionů jüanů (188,7 bilionu Kč). To je zhruba dvojnásobek australského bankovního sektoru nebo třetina velikosti bankovního sektoru Spojených států.



"Po letech očisty je bankovní systém v relativně dobrém stavu, navzdory slábnoucímu ekonomickému pozadí," řekl bývalý analytik firem Bridgewater a zaměřený na Asii Jason Bedford, který zkoumá čínský bankovní sektor. Tyto fúze však podle něj často vytvářejí větší problémové banky, protože spojují nesolventní instituce.



V posledních deseti letech začalo mnoho malých bank agresivně poskytovat úvěry developerům a speciálním subjektům místních samospráv, které místní vlády využívají k získávání financí. Kvůli této praxi se tak staly zranitelnější vůči zpomalení ekonomiky po pandemii nemoci covid-19, otřesům na realitním trhu a slabší finanční situaci zadlužených samospráv.



Podíl špatných úvěrů venkovských komerčních bank ve třetím čtvrtletí loni činil 3,04 procenta. To byl téměř dvojnásobek ve srovnání s celým bankovním sektorem, kde podíl činil 1,56 procenta. Podle analytiků je finanční zdraví mnoha malých věřitelů v mnohem horším stavu.



Jedna z nejvíce propracovaných loňských fúzí se uskutečnila v severovýchodní provincii Liao-ning. Vláda zde založila v září 2023 banku Liaoning Rural Commercial Bank, jejíž základní kapitál činil 20,8 miliardy jüanů. Tato banka loni v červnu pohltila 36 místních malých venkovských věřitelů, z nichž se řada potýkala s prudce rostoucím objemem špatných úvěrů, ukázal průzkum agentury Reuters. Jedna z těchto institucí, Liaoning Dengta Rural Commercial Bank, měla na konci roku 2021 poměr špatných úvěrů 21,54 procenta, zatímco průměr v sektoru v té době činil 1,73 procenta. Rozvaha Liaoning Rural Commercial Bank zatím nebyla zveřejněna a banka na žádost o komentář nereagovala.



Dalších deset malých bank v provincii Liao-ning má být sloučeno do banky Liaoshen Bank. Ta byla založena v červnu 2021 s cílem pohltit 12 menších regionálních věřitelů. Liaoshen Bank zdědila velké množství problémových aktiv z předchozí akvizice dvou menších bank.



Slučování malých bank je součástí reforem, které čínské úřady zahájily v roce 2022 s cílem zreorganizovat venkovský bankovní sektor a očistit problémové menší věřitele po sérii skandálů, při nichž v některých případech vkladatelé přišli o peníze, což vyvolalo jinak vzácné veřejné protesty.



Čínská centrální banka ve své zprávě zveřejněné v prosinci 2023 upozornila, že některé venkovské instituce se staly "bankomaty" akcionářů a odklonily se od svého poslání podporovat zemědělský sektor a malé podniky.



"Problém je v tom, že malých bank je tolik, že bankovní regulátor zjevně nemá kapacitu, aby je všechny monitoroval," uvedl ředitel pro výzkum Číny společnosti Gavekal Dragonomics Christopher Beddor. Tyto konsolidace podle něj vytvoří menší počet větších institucí, na které budou moci regulátoři efektivněji dohlížet. Tato strategie ale nevyřeší problémy, jako jsou špatná aktiva, a "spousta problémů" zůstane.



Hlavní čínský index bankovních společností letos stoupl o zhruba deset procent. Loni posílil o téměř 40 procent díky naději na rekapitalizaci velkých věřitelů.