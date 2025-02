CNBC: Bankám se za Trumpa bude dařit, dvě jména vyčnívají

Podle investora Kingsleyho Jonese budou akcie investičních bank těžit z Trumpova prezidentství, nastal tak podle něj čas, aby finanční tituly „přidaly“. V rozhovoru se CNBC australský investor nasadil býčí tón ohledně vyhlídek akcií bankovního sektoru.

„Wall Street si za Trumpova prezidentství obecně povede docela dobře,“ řekl Jones, zakladatel a investiční ředitel poradenské společnosti Jevons Global. Dodal, že banky mají obzvláště dobrou pozici vzhledem k Trumpovu slibu uvolnit regulaci uzavírání obchodů a zavedení obchodních cel, což by mohlo vést k tomu, že se podniky znovu zaměří na USA.

„Když máte období velkých změn, jako je toto, které je velmi pro-podnikatelské – hodně se mluví o výstavbě nových továren, a navíc se mění obchodní vzorce - myslím, že se finančním společnostem bude dařit docela dobře,“ řekl Jones.

„Investiční banky jsou velmi potřebné k tomu, aby se zapojily a financovaly jakékoli změny v činnosti,“ dodal a jako dvě akcie, které se mu obzvláště líbí, jmenoval a . Kingsleyho doporučení přichází po rekordním čtvrtletí pro banky, které následovalo po nárazové obchodní aktivitě v souvislosti s prezidentskými volbami a dalšími obchody v oblasti investičního bankovnictví.

Podle datové a analytické skupiny Coalition Greenwich se očekává, že Trumpův návrat do Bílého domu zvýší příjmy investičních bank na 316 miliard dolarů v roce 2025, uvedla agentura Reuters. Ze stejných údajů vyplývá, že bankéři zabývající se fúzemi a akvizicemi by mohli na poplatcích vydělat přibližně 27,6 miliardy dolarů. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o druhý nejvýnosnější rok za posledních dvacet let.

Po Trumpově listopadovém volebním vítězství obchodníci a vedoucí představitelé na Wall Street uvedli, že očekávají otevření stavidel pro aktivity v oblasti fúzí a akvizic. Generální ředitel David Solomon v lednu tento názor zopakoval a prohlásil, že Trump přinesl zpět „významný posun v důvěře generálních ředitelů“ a „zvýšený apetit k uzavírání obchodů podpořený zlepšujícím se regulačním prostředím“.

Zdroj: CNBC