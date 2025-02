Inflace na Slovensku po konsolidačním balíčku dosáhla ročního maxima 3,9 %

Tempo meziroční míry inflace na Slovensku letos v lednu zrychlilo na roční maximum 3,9 procenta z 2,9 procenta loni v prosinci. Meziměsíčně v úvodu letošního roku spotřebitelské ceny v zemi vzrostly o 1,7 procenta, tedy nejvíce za poslední dva roky. ČTK o tom dnes informoval slovenský statistický úřad. V lednu na Slovensku vstoupila v platnost většina opatření z vládního konsolidačního balíčku, který zejména zvýšil některé stávající daně a zavedl daně nové. Podle analytiků právě tato opatření přispěla ke zrychlení inflace.



Inflaci na Slovensku v lednu podle statistiků významně ovlivnily změny sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) a nová daň ze slazených nealkoholických nápojů. Základní sazba DPH stoupla na 23 z předchozích 20 procent. Naopak například některé potraviny jsou nově zdaňovány pětiprocentní sazbou DPH místo dřívějších deseti procent, na ostatní potraviny a elektřinu se zase vztahuje nová 19procentní sazba.



V lednu proti stejnému období loňska stouply na Slovensku ceny ve všech 12 sledovaných hlavních skupinách zboží a služeb. Zrychlilo zdražování v kategorii potraviny a nealkoholické nápoje, jakož i ve skupině bydlení a energie, které mají dohromady nejvyšší podíl na výdajích slovenských domácností.



Tempo meziročního zvýšení cen samotných potravin v lednu zvolnilo na 1,7 procenta z prosincových 2,4 procenta. Zlevnily maso, chléb a zelenina. Naopak nealkoholické nápoje zdražily dvouciferným tempem, a to podle statistiků hlavně kvůli nové dani ze slazených nápojů.



Právě vývoj cen nealkoholických nápojů, dále alkoholických nápojů a tabákových výrobků podle statistického úřadu značně ovlivnil celkovou inflaci na Slovensku.



Podle analytika slovenské centrální banky (NBS) Branislava Karmažina k lednovému meziměsíčnímu růstu inflace přispělo zvýšení nepřímých a spotřebních daní, dále ceny potravin a skutečnost, že se v cenách služeb nepromítly nižší daně. V komentáři napsal, že se zvýšily zejména ceny stravovacích služeb či ubytování. Naopak u běžného zboží NBS zatím nezaznamenala promítnutí zvýšené sazby DPH do cen, a to s ohledem na konkurenční prostředí a slábnoucí poptávku.



"Očekávání prudkého růstu cen vlivem daňových opatření vládní konsolidace se naplnila. Ačkoliv je hlavní část skokového růstu inflace z titulu úprav sazeb DPH za námi, s ohledem na nižší srovnávací základnu z minulého roku je zřejmé, že meziročně bude růst inflace i po zbytek roku," uvedl ekonom 365.bank Tomáš Boháček.



Analytik bankovního domu Slovenská sporiteľňa Matej Horňák uvedl, že ještě vyšší inflaci v lednu zabránily pokračující vládní kompenzace zaměřené na udržení cen energií pro domácnosti. Bez tohoto opatření, které podle něj v době nevyhnutelného ozdravení veřejných financí přijde na stovky milionů eur, by se inflace na Slovensku přiblížila k pěti procentům.

V Česku v lednu meziroční míra inflace zpomalila na 2,8 procenta z prosincových tří procent.