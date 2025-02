Investovat do USA? Podle BCA Research ne... Celosvětové indexy letos poráží americkou výjimečnost s Evropou v čele

USA nejsou akciovým trhem, do kterého chtít investovat. Alespoň ne od začátku roku 2025. Burzovně obchodovaný fond iShares MSCI All Country World Index ex-U.S. (ACWX), který sleduje celosvětové akcie mimo USA, vzrostl od začátku roku o více než 7 %, zatímco americký akciový index S&P 500 se za tu dobu zvýšil o pouhá 4 %.



Kdo tedy vede na poli celosvětových akcií? Je to Evropa a rozvíjející se trhy. Evropský index Stoxx 600, který sleduje široké spektrum evropských akcií, letos vzrostl téměř o 10 % a v pondělí dosáhl rekordní výše. A ETF sledující rozvíjející se trhy iShares MSCI Emerging Markets (EEM) v roce 2025 narostlo 6,2 %.



Zdroj: CNBC



Jedním z důvodů pro nadvýkonnost zahraničních trhů jsou nižší sazby globálních centrálních bank. Evropská centrální banka minulý měsíc snížila sazby a rovněž čínská centrální banka v posledních měsících podnikla kroky k podpoře své bojující ekonomiky. Dalším důvodem je také nejistota ohledně ekonomického výhledu USA. Prezident Donald Trump zahájil své druhé funkční období v Bílém domě uvalením cel na ocelové a hliníkové výrobky a na zboží z Kanady a Mexika, i když ta byla na 30 dní pozastavena.



„Politika ‚America First‘ by sice naznačovala nadvýkonnost amerických aktiv, ale jsou to evropská aktiva, která začala rok silně,“ napsali v úterý stratégové z BCA Research. „Ekonomických překvapení přibývá, zatímco ta americká se pohybují směrem do negativního teritoria. Tato dynamika je způsobena dvěma hlavními silami: Přísnější finanční podmínky, které zatěžují americkou aktivitu, a nadměrně negativní sentiment vůči Evropě. Evropa trpěla cyklickými a strukturálními brzdami, ale ty se mohou začít rozplývat,“ dodali.



Rovněž stratég z Research Rob Ginsberg zdůraznil, že čínské technologické akcie v posledních měsících překonaly index Nasdaq-100. K tomu dochází po dvou letech ohromujících zisků na amerických technologiích a na klíčových hráčích v oblasti umělé inteligence. „Toky se v roce 2025 mění. Nejen na úrovni sektorů, ale i z globálního tržního pohledu,“ napsal Ginsberg.



Mohou si mezinárodní akcie udržet tuto nadvýkonnost? To bude záviset na tom, jak si americká ekonomika povede s rostoucími obchodními tlaky, což by mohlo dovést Fed k pomalejšímu snížení sazeb, než se očekávalo, anebo je po delší dobu udržet vysoko.



Ale USA tak rychle neodepisuje. „Příběh americké výjimečnosti by mohl čelit turbulencím a zvýšené volatilitě v důsledku změn politiky v roce 2025, ale příležitosti pravděpodobně převáží nad riziky. Přínos deregulace a přátelštějšího podnikatelského prostředí je pravděpodobně podceňován spolu s potenciálem pro odemknutí produktivity a nasazení kapitálu,“ uvedli obchodníci v pátečním komentáři.



Zdroj: CNBC