Akcie nejvíce ohrožené Trumpovými cly, u kterých trh podceňuje rizika

Celní plány zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrožují výhled několika akcií ze sektoru spotřebního zboží, varuje Wolfe Research. Cla by také mohla tento rok potenciálně ztížit práci Fedu, pokud se přenesou na spotřebitele ve formě vyšších cen a rozproudí tak inflaci.



Nově zvolený prezident již navrhl různé scénáře, včetně zavedení plošných cel ve výši 10 % až 20 % na veškeré dovážené zboží, 25 % cla na mexický a kanadský dovoz a přirážku ve výši 60 nebo více procent na zboží pocházející z Číny. Zatímco investoři čekají na konečnou podobu cel, Wolfe Research se zaměřil na desítky společností, které by mohly utrpět zásah, pokud by bylo zavedeno 10% univerzální clo, nebo kdyby se Trump zaměřil na Čínu 60% clem, anebo obojí.



„Kvůli clům, která jsou Trumpovým klíčovým politickým nástrojem, zdůrazňujeme náš celní koš akcií,“ napsal ve středečním sdělení klientům Chris Senyek, hlavní investiční stratég společnosti Wolfe Research. "Věříme, že celní rizika nejsou do akcií obecně započítána a očekáváme, že se tento koš bude obchodovat na základě toku celních zpráv v nadcházejících týdnech/měsících po inauguraci Trumpa."



Podle posledních zpráv ekonomický tým Trumpovy administrativy nyní diskutuje, že by se postupně každý měsíc cla navyšovala, čímž by se mělo dosáhnout maximálního dopadu a zároveň se vyhnout prudkému nárůstu inflace, uvedla v úterý agentura Bloomberg s odkazem na lidi obeznámené s touto záležitostí. Jedním z návrhů je, že by se zvyšovala dovozní cla pro obchodní partnery o 2 % až 5 % měsíčně, uvedla agentura Bloomberg v samostatné zprávě. A akcie na tomto seznamu by mohly být podle Wolfe Research těmito plány zasaženy:



Ticker Akcie Poslední zavírací cena Letošní výkon STLA Stellantis $12.71 -2.64% CAT $377.12 3.87% LULU Lululemon Athletica $376.35 -1.2% STZ Constellation Brands $181.91 -17.7% ANF & Fitch $128.84 -13.02% LII Lennox International $631.19 3.61% DG $69.04 -8.93% MAT $17.80 0.39% FIVE Five Below $93.73 -10.6% AEO $16.18 -2.8% FND Floor & Décor Holdings $98.27 -1.53% DKS Dick’s Sporting Goods $226.89 -0.9%

patří mezi několik maloobchodních prodejců oděvů, které firma zařadila do svého celního košíku. Všechny tři společnosti v pondělí navýšily svůj fiskální výhled na čtvrté čtvrtletí poté, co zažily silnou vánoční nákupní sezónu. Jejich akcie se však obchodují níže, což signalizuje, že se investoři mohou obávat zpomalujícího růstu těchto maloobchodníků. Ke středečnímu závěru klesly akcie Lululemon za týden o 4,8 %, zatímco akcie klesly o 19,2 %. Oba prodejci dopad cel bedlivě sledují., který také vlastní značky Hollister a Gilly Hicks, byl tento týden obzvláště tvrdě zasažen, když Wall Street zvažovala, jestli se jeho rychlý růst neblíží svému konci. očekává, že tržby za celý rok vzrostou o 15 %, přitom tržby za vánoční sezónu se vyšplhaly o 7 až 8 %. To je sice o více oproti předchozímu odhadu 5 až 7 %, ale daleko pod loňským růstem vánočních tržeb, který činil 21 %.Abercrombie koncem listopadu uvedl, že své produkty dováží ze 17 různých zemí, přičemž přibližně 5 až 6 % jeho amerických tržeb USA je dovezeno z Číny, žádné z Kanady a „nepodstatné“ množství pochází z Mexika. „Zprávy sledujeme stejně jako všichni ostatní," řekl provozní ředitel Scott Lipesky při zprávě o výsledcích za třetí čtvrtletí. „Máme skvělé partnery po celém světě, a pokud nebo až někdy v budoucnu přijdou do hry nové tarify, budeme mít na stole plán.“Finanční ředitelkaMeghan Frank analytikům během hovoru ze 6. prosince sdělila, že společnost dováží asi 3 % svého zboží z Číny a méně než půl procenta z Mexika a žádné z Kanady. "Pokud by byla cla uvalena na dovoz ze všech zemí do USA, mělo by to samozřejmě významnější dopad na naše náklady," poznamenala Frank.Diskontní prodejcibyly také zahrnuty na seznam spolu s. Akcie a Five Below se zatím v letošním roce propadly téměř o 10 %, přičemž dosáhl ve čtvrtek nového 52týdenního minima. Je známo, že obchody v dolarech jsou citlivé na cla, protože mají nízké ziskové marže.Provozní ředitel společnosti, Kenneth Bull, během hovoru o zisku za třetí čtvrtletí začátkem prosince uvedl, že „už probíhají práce s našimi mnoha dodavatelskými partnery a našimi týmy pro zahraniční zdroje na zmírnění dopadu potenciálních cel“. Ceny jsou podle něj až poslední pákou, kterou může společnost zatáhnout.Výrobce stavebních a strojírenských zařízeníby také mohl být ohrožen, domnívá se Wolfe. Akcie jsou letos v zeleném a tento týden si připsaly 6,8 % po nadšení z pondělního upgradu ze strany ISI.Zdroj: CNBC