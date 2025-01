Letos už to na akciových trzích v Evropě lepší nebude, očekávají stratégové

Podle průzkumu stratégů dotázaných agenturou Bloomberg se rally na evropských akciích tento měsíc fakticky vyčerpal veškerý letošní růst v tomto regionu. Index Stoxx Europe 600, který si od začátku roku připsal 4,5 %, má zakončit rok 2025 na rekordních 534 bodech, podle měsíčního průzkumu mezi 20 stratégy, což je jen 1 % nad středečním závěrem. Očekává se, že nadvýkonnost Evropy v tomto měsíci ve srovnání s USA přinejlepším zeslábne, vzhledem k tomu, že Evropě chybí katalyzátory k rozšíření zisků.

Rozdíly mezi prognózami jsou však široké. Stratégové mají nejoptimističtější cíl na 590 bodech, což by znamenalo 12% růst. Naopak medvědi v čele s Group a TFS Derivatives očekávají pokles evropského benchmarku o 11 % na 470 bodů. Čtvrtina dotázaných odhaduje, že Stoxx 600 do konce roku dosáhne nebo překročí 550 bodů.





„Vzhledem k politickým událostem a nejistotám na různých frontách (geopolitické, fiskální a monetární) očekáváme pro evropský akciový trh potenciálně volatilní rok,“ řekl stratég Roland Kaloyan, který má na index Stoxx 600 cíl 530 bodů a očekává, že se tento benchmark bude letos obchodovat v rozmezí 500-550 bodů. "Očekáváme, že většina výkonu se dostaví v první polovině roku 2025 kvůli potenciálním hrozícím úpravám zisků na rok 2026 a menší palebné síle centrální banky ve druhé polovině roku."



Stoxx Europe 600 po jednom ze svých nejhorších ročních výkonů vůči indexu S&P 500 našel tento měsíc novou podporu. Politické otřesy ve Francii a Německu byly částečně zažehnány, hospodářský růst zůstává pozitivní, i když je pomalý, a čínské stimuly by mohly nahnat další vítr do zad. Evropská centrální banka navíc zůstává holubičí a očekává se, že do konce roku 2025 sníží sazby třikrát až čtyřikrát. Divokou kartou zůstávají potenciální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se zatím cílení na Evropu zdržel.



Výsledky průzkumu kontrastují s býčím tónem na evropských akciových trzích, kde investoři v minulých týdnech navyšovali riziko a zároveň diverzifikovali od velmi drahých a koncentrovaných amerických benchmarků. Stoxx 600 se obchoduje přibližně na 13,9násobku poměru cena/zisk, což dělá téměř rekordní 40% diskont ve srovnání s USA. Tato sleva ale závisí na tom, zda Evropa letos dodá 7% růst očekávaného zisku na akcii dle konsensu trhu.







„Investoři právě teď chtějí nakupovat Evropu, protože pokud dokáže navýšit zisky, bude se zde přeceňovat vzhledem k tomu, že nyní není v cenách žádný růst – myslíme si ale, že růst může být konvexní a jako výhodnější se nám jeví pozice na kupních opcích,“ uvedl stratég Gerry Fowler. „Problém je v tom, že už třetí rok vidíme nízký nebo negativní růst zisků,“ řekl a dodal, že pro některé větší společnosti bude zásadní, aby dokázaly, že snižování marže není tak nevyhnutelné, jak si myslíme.



Očekávané zisky pro tento rok se mohou zdát relativně vysoké, zejména s ohledem na utlumený hospodářský růst Evropy. Mnoho stratégů, včetně těch ze , a očekává mnohem nižší růst zisku na akcii než konsensus.





Zdá se také, že správci aktiv se obracejí na stranu opatrných optimistů. Podle lednového průzkumu mezi správci evropských fondů čistých 44 % investorů očekává na evropském trhu další krátkodobé zisky ve srovnání s 56 % minulý měsíc, zatímco čistých 56 % očekává v příštích 12 měsících růst, což je pokles z 69 % v prosinci. Nejpravděpodobnějším katalyzátorem korekce by podle 26 % respondentů byly jestřábí centrální banky.

Zdroj: Bloomberg