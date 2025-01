Největší hrozba pro světovou ekonomiku? Tvrdošíjná inflace

Největší hrozbou pro světovou ekonomiku v příštím roce je vyhlídka, že inflace bude přetrvávat, řekl bývalý šéf švýcarské centrální banky a současný místopředseda Philipp Hildebrand. Kombinace stárnoucích společností, technologických změn a roztříštěné geopolitiky pravděpodobně podpoří růst spotřebitelských cen a předznamenává, že finanční úředníci budou muset udělat tvrdé kompromisy, řekl pro Bloomberg v Davosu, kde se koná Světové ekonomické fórum.



"I když inflace jasně klesla, z velké části po úpravách po pandemii, nemyslím si, že je tento příběh o inflaci úplně u konce," řekl. "Největším rizikem by bylo, že se probudíme a uvědomíme si, že inflace není jen vytrvalá, ale že je neustále tvrdošíjně vytrvalá."



Nástup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v USA může být předzvěstí nové éry obchodního napětí, na kterou se politici z Fedu již začali připravovat tím, že omezují signály snížení úrokových sazeb. Když byl Hildebrand dotázán na vyhlídky sazeb, předpověděl, že snížení „nebude mnoho, pokud vůbec nějaké“.



"Důvodem je to, že máme tyto strukturální, mega síly, transformační síly, které mají tendenci dopadat na nabídkovou stranu ekonomiky, a proto je mnohem těžší snížit inflaci," vysvětlil. "Přesunuli jsme se ze světa, kde bylo během většiny předchozích desetiletí v podstatě určité trvalé uvolňování, do světa, u kterého je mnohem pravděpodobnější, že budeme mít téměř trvalé utahování.



Evropa mezitím čelí specifičtějším nebezpečím ve srovnání se zbytkem světa. "Největším rizikem je reálné zaostávání v klíčových otázkách," podotkl. "Evropa prohrává digitální válku, prohráváme energetickou válku a je tu významný, vážný, řekl bych, problém konkurenceschopnosti, který je třeba řešit."



Zdroj: Bloomberg