EU po intenzivní kritice výrazně ustoupila z ESG agendy

Evropská unie ustoupí od významných částí plánovaných regulací ESG v reakci na vlnu stížností, že taková pravidla budou zátěží, která brání snahám EU konkurovat USA a Asii. Evropská komise, výkonný orgán EU, navrhla, aby se regulace pokrývající vše od požadavků na reportování ESG po řízení dodavatelského řetězce zmírnily a více chránily obchodní zájmy unie, uvedl Bloomberg. Konečný návrh má být zveřejněn ve středu.



Tento krok následuje po intenzivním tlaku jak zevnitř, tak vně Evropy, aby se omezila legislativa v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a správy. Tento vývoj má přitom významné důsledky pro globální budoucnost ESG vzhledem k tomu, že v Evropě je více než 80 % světových aktiv ESG fondů.



Německo a Francie, dvě největší ekonomiky EU, tvrdě lobovaly za to, aby malé a střední podniky byly vyloučeny z plného rozsahu požadavků na reportování. Obě země tak reagují na klesající ekonomickou produktivitu. A ve Francii šel vládní mluvčí tak daleko, že charakterizoval pravidla pro reportování firem ESG jako „peklo“ pro společnosti, u kterých se očekává, že je budou dodržovat.



Rozhodnutí Evropy omezit svůj ESG program přichází v době, kdy americké společnosti vstupují do nové éry deregulace pod prezidentem Donaldem Trumpem. Tento 78letý prezident zelenou agendu svého předchůdce Joea Bidena rozsekal a za základní kámen obchodní politiky USA si vzal cla.



EU také čelí tlaku ze strany USA, aby omezila rozsah svých ESG regulací. Nově potvrzený americký ministr obchodu Howard Lutnick minulý měsíc řekl republikánským senátorům, že je ochoten zvážit nasazení „obchodních nástrojů“, aby si vymohl, že americké společnosti exponované na EU nebudou muset Směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) dodržovat.



Evropská komise nyní doporučuje, aby byla CSDDD výrazně omezena. Byla navržena tak, aby vystavila společnosti právní odpovědnosti, pokud by jejich hodnotové řetězce porušovaly ESG. To zahrnuje nižší potenciální pokuty a sníženou povinnost monitorovat ESG rizika obchodních partnerů, dodavatelů a zákazníků.



Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), který uvaluje poplatek na dovoz zboží do EU, jako je ocel a cement, ze zemí s méně přísnými klimatickými politikami, bude zmírněn, aby domácí společnosti čelily nižšímu požadavku na reportování.



Komise také navrhuje, aby plnému rozsahu jak směrnice o reportování udržitelnosti podniků, tak CSDDD podléhaly pouze firmy s více než 1 000 zaměstnanci a ročními příjmy přesahujícími 450 milionů eur. Tím by bylo vyloučeno odhadem 85 % společností a bylo by to v souladu s požadavky Německa a Francie.



Mezitím ustanovení o tzv. dvojí materialitě (konceptu, který vyžaduje, aby společnosti braly v úvahu nejen finanční ESG rizika, kterým mohou čelit, ale také jejich environmentální a sociální dopad) zůstane, podle návrhových materiálů, nedotčeno. Vzhledem k navrhovaným škrtům v CSDDD a Směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) by se však ustanovení pravděpodobně vztahovalo na méně společností, než bylo původně zamýšleno.



Zákonodárci z ekologického bloku EU mezitím tyto plány rychle odsoudili. „Je iluzí si myslet, že demontáž zákonů o udržitelnosti vyřeší strukturální problémy ekonomiky,“ řekla Anna Cavazzini, ekologická poslankyně, která předsedá výboru pro vnitřní trh, v e-mailovém komentáři. Podle ní jsou problémy konkurenceschopnosti Evropy „způsobeny současným šokem z Číny, nedostatkem inovací, vysokými cenami energií způsobenými válkou proti Ukrajině a nedostatečnými investicemi. Rozhodně nejsou způsobeny zákonem EU o náležité péči, který ještě ani nevstoupil v platnost.“

Komise má představit svůj návrh legislativy 26. února, kdy blok přezkoumá CSDDD, CSRD a nařízení o taxonomii. Maria Luis Albuquerque, komisařka EU pro finanční služby, v rozhovoru minulý měsíc uvedla, že prostor pro úpravy pravidel ESG existuje, přičemž poznamenala, že cílem není úplná deregulace.



Zdroj: Bloomberg