Detail - články
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem

Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem

06.10.2025 10:18
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nečekané vítězství Sanae Takaichiová ve víkendových volbách o vedení japonské vládní strany liberálních demokratů pozitivně překvapilo trhy, které v pondělí otočily nahoru, uvádí Bloomberg. Nyní je téměř jisté, že se tato poslankyně, která podporuje fiskální stimuly, stane příští premiérkou. Její podpora navyšování vládních výdajů zároveň snižuje očekávání, že Bank of Japan (BoJ) zvýší tento měsíc úrokové sazby. Zároveň to však vyvolalo obavy z vyšší nabídky dluhopisů na financování nových stimulů.

Takaichiová se pravděpodobně stane také první japonskou premiérkou. Investoři původně očekávali vítězství Shinjiro Koizumiho, který byl vnímán jako fiskálně opatrnější a nakloněný normalizaci měnové politiky BoJ. Takaichiová má být zvolena premiérkou během parlamentního hlasování v průběhu října. Pozornost se nyní obrací k tomu, jak bude vypadat její kabinet a jak bude Liberálně demokratická strana spolupracovat s opozicí.

„Nečekané vítězství Sanae Takaichiové ve volbách o vedení LDP představuje důležitý zlom v japonské politice a výhledu trhu,“ uvedli stratégové Société Générale. „Ačkoliv její vyjádření nenaznačují okamžité nebo rozsáhlé fiskální stimuly, její orientace a dosavadní kroky ukazují ochotu aktivně využívat fiskální nástroje k podpoře růstu, pokud to bude nutné,“ dodali.

Japonský jen oslabuje

„Zvolení Takaichiové do čela vládní strany je trhem vnímáno jako jasně pozitivní signál pro riziková aktiva,“ uvedl Dilin Wu, stratég společnosti Pepperstone Group. „Investoři aktivně zaceňují potenciální přínosy fiskálních stimulů a rizika na dluhopisovém trhu a rychle upravují své pozice kvůli možným výkyvům japonské měny.“ Jen oslabil o 1,9 % vůči dolaru a propadl se na historické minimum vůči euru.

Výnosy 10letých dluhopisů rostou

Dlouhodobé dluhopisy klesly kvůli obavám, že politika Takaichiové povede k vyšším vládním výdajům a podpoří inflaci. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl až o 17 bazických bodů na 3,55 %. Naproti tomu výnosy dvouletých dluhopisů klesly o 3,5 bazického bodu na 0,905 %.

Investoři na dluhopisovém trhu byli opatrní vůči fiskálním výdajům už před vítězstvím Takaichiové. Testem zájmu investorů ale bude úterní aukce 30letých dluhopisů: „Dluhopisový trh bude chtít vidět, že prorůstové strategie Takaichiové nezvýší deficit veřejných financí,“ uvedl Pelham Smithers, ředitel britské výzkumné firmy Pelham Smithers Associates. „Jinými slovy, pokud se deficit prohloubí, může to vést k dalšímu oslabování jenu. Na druhou stranu, býci na jenu mohou poukazovat na to, že BoJ by mohla reagovat agresivnějším zpřísněním měnové politiky.“

BoJ pravděpodobně nebude spěchat se snižování sazeb

Obchodníci také začali přehodnocovat pravděpodobnost zvýšení sazeb BoJ na jejím zasedání 29.–30. října. Overnight index swaps nyní ukazují pouze 25% pravděpodobnost zvýšení sazeb, oproti 60 % před volbami o vedení (LDP).

Takaichiová, která během loňské kampaně na vedení LDP označila zvyšování sazeb za „hloupost“, letos svůj rétorický tón zmírnila. V nedávném průzkumu agentury Kyodo však stále uvedla, že BoJ by měla zatím ponechat sazby beze změny. Stratégové Société Générale nyní očekávají, že BoJ odloží zvýšení sazeb z října na prosinec

Akcie podpořila vidina vládních stimulů

Naděje na vyšší vládní výdaje naopak dnes podpořily akcie. Index Nikkei 225 vyskočil až o 4,9 % na rekordní maximum. Díky slabšímu jenu posílili akcie vývozců, například automobilek. Výrazně rostly i akcie výrobců obranné techniky a některých stavebních firem, protože se spekuluje, že Takaichiová, která je svým přesvědčením nacionalistka, bude podporovat výdaje v těchto sektorech.

Ale bankovní tituly, které dříve rostly díky spekulacím na zvýšení sazeb, mohou mít nyní problémy, uvedl Richard Kaye, šéf strategie pro japonské akcie ve společnosti Comgest Asset Management.

Na akciovém trhu by mohly těžit sektory jako umělá inteligence, technologie a průmysl, protože Takaichiová projevila zájem o strategické investice v těchto oblastech, uvedla Anna Wu, investiční stratéžka společnosti VanEck Australia. Automobilový sektor by mohl ještě více posílit, pokud se jí podaří znovu vyjednat podmínky obchodní dohody s USA a získat větší jasnost nebo ústupky pro tento průmysl.


 

