Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky

Možné sestavení nové vlády z koalice ANO, SPD a Motoristů otevírá otázku zestátnění energetické společnosti . Všechny tři strany se vyslovily pro určitou formu převzetí, přičemž hlavní pozornost se soustředí na výrobní část firmy. Akcie po volbách reagují růstem, ale samotný proces může být zdlouhavý. A otázkou zůstává i dopad na bankovní sektor, uvádí analytik Patria Finance Michal Le.
Výsledek voleb by mohl mít významný dopad na akcie společnosti . Všechny tři strany z pravděpodobné koalice (ANO, SPD i Motoristé) se totiž vyslovily pro určitou formu zestátnění, buď úplného, nebo částečného, přičemž hlavní pozornost by se měla soustředit na výrobní segment. Samotný proces zestátnění by však mohl trvat déle než jeden rok.
Akcie dnes reagují růstem o 1 %, když investoři pravděpodobně zvyšují své sázky na možné převzetí. V následujících měsících ale může téma znárodnění postupně ztrácet na intenzitě. Pokud se ceny elektřiny budou nadále stabilizovat, mohla by nová vláda (podobně jako ta předchozí) dospět k závěru, že zestátnění již není nezbytné a mohla by se zaměřit na jiné priority.
Zadluženost společnosti je v současnosti nízká (čistý dluh/EBITDA kolem 1,3× oproti limitu 3–3,5×). V příštích letech však může výrazně vzrůst vzhledem k plánovaným kapitálovým výdajům přesahujícím 400 miliard Kč v letech 2025–2030. V takovém kontextu by úplné zestátnění financované přímo z rozvahy společnosti mohlo být problematické – zejména pokud by cena odkupu měla zahrnovat i prémii. Nová vláda by se proto mohla spíše přiklonit k variantě částečného výkupu, i když konkrétní podrobnosti zatím nejsou známy.
Otázka případného výkupu akcií by mohla mít dopad také na bankovní sektor. Pokud by stát skutečně přistoupil k zestátnění, přišel by o dividendové příjmy z , které v posledních letech významně posilovaly veřejné finance. Jednou z možných reakcí by pak mohlo být znovuzavedení sektorové daně pro banky – opatření, o němž se v politických kruzích čas od času diskutuje. Podle našeho názoru by pravděpodobnost takového kroku mohla vzrůst, pokud by se nová vláda rozhodla prosazovat znárodnění důsledněji.