Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky

Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky

06.10.2025 12:29
Autor: Cuong Manh Le, Patria Finance

Možné sestavení nové vlády z koalice ANO, SPD a Motoristů otevírá otázku zestátnění energetické společnosti ČEZ. Všechny tři strany se vyslovily pro určitou formu převzetí, přičemž hlavní pozornost se soustředí na výrobní část firmy. Akcie ČEZ po volbách reagují růstem, ale samotný proces může být zdlouhavý. A otázkou zůstává i dopad na bankovní sektor, uvádí analytik Patria Finance Michal Le.

Výsledek voleb by mohl mít významný dopad na akcie společnosti ČEZ. Všechny tři strany z pravděpodobné koalice (ANO, SPD i Motoristé) se totiž vyslovily pro určitou formu zestátnění, buď úplného, nebo částečného, přičemž hlavní pozornost by se měla soustředit na výrobní segment. Samotný proces zestátnění by však mohl trvat déle než jeden rok.

Akcie ČEZ dnes reagují růstem o 1 %, když investoři pravděpodobně zvyšují své sázky na možné převzetí. V následujících měsících ale může téma znárodnění postupně ztrácet na intenzitě. Pokud se ceny elektřiny budou nadále stabilizovat, mohla by nová vláda (podobně jako ta předchozí) dospět k závěru, že zestátnění ČEZ již není nezbytné a mohla by se zaměřit na jiné priority.

čez

Zadluženost společnosti ČEZ je v současnosti nízká (čistý dluh/EBITDA kolem 1,3× oproti limitu 3–3,5×). V příštích letech však může výrazně vzrůst vzhledem k plánovaným kapitálovým výdajům přesahujícím 400 miliard v letech 2025–2030. V takovém kontextu by úplné zestátnění financované přímo z rozvahy společnosti mohlo být problematické – zejména pokud by cena odkupu měla zahrnovat i prémii. Nová vláda by se proto mohla spíše přiklonit k variantě částečného výkupu, i když konkrétní podrobnosti zatím nejsou známy.

Otázka případného výkupu akcií ČEZ by mohla mít dopad také na bankovní sektor. Pokud by stát skutečně přistoupil k zestátnění, přišel by o dividendové příjmy z ČEZ, které v posledních letech významně posilovaly veřejné finance. Jednou z možných reakcí by pak mohlo být znovuzavedení sektorové daně pro banky – opatření, o němž se v politických kruzích čas od času diskutuje. Podle našeho názoru by pravděpodobnost takového kroku mohla vzrůst, pokud by se nová vláda rozhodla prosazovat znárodnění ČEZ důsledněji.


Čtěte více:

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
05.09.2025 9:03
ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve fi...
Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
08.09.2025 8:38
Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
Plné ovládnutí energetické skupiny ČEZ státem by trvalo zhruba rok, ro...
Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
19.09.2025 8:57
Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
Prezident korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvo...
ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny
26.09.2025 14:24
ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny
Energetická společnost ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku da...
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
01.10.2025 16:51
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
Americké trhy vstoupily do nového týdne s nervozitou kvůli prvnímu vl...
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
02.10.2025 12:00
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
Volby do Poslanecké sněmovny jsou za rohem. Volební místnosti s urnami...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    06.10.2025 13:50

    celkem hodně doufám že tenhle předvolební slib zůstane nenaplněn a vůbec mi to nebude vadit i když jsem je nevolil
    kubis35
  • Přidat názor
    všechny takové návrhy jsou tragedie
    06.10.2025 13:43

    Zestánění ČEZu i WFT jsou tragickým zásahem do ekonomiky. vybrané peníze se vyplýtvají a kapitál se zničí, burza oslabí.
    Pracovitý Prosecký
  • Přidat názor
    spíš
    06.10.2025 13:08

    bych to tipoval na něco jako WFT pro zbrojařský sektor....než banky
    Slajovo
Aktuální komentáře
06.10.2025
14:45Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
15:18Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
8:08Víkendář: Je Čína ve srovnání s jinými velmocemi výjimkou?
04.10.2025
14:13VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
8:09Víkendář: Kdysi byla Čína barvena narůžovo, nyní tu je opačný extrém?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět