Renaissance Macro Research: Politika Fedu je příliš utažená, síla ekonomiky se přeceňuje

Neil Dutta z Renaissance Macro Research na Yahoo Finance uvedl, že monetární politika Fedu je příliš utažená, a to se projevuje na ekonomice. Cla a další podobná témata podle něj nehrají takovou roli. „Lidé necouvají z koupě domu, protože se bojí cel,“ uvedl ekonom s tím, že právě podeje domů jsou oblastí, která vykazuje určité slábnutí. Trh práce také a „to nevyhnutelně povede k nižšímu tempu růstu příjmů“.



Cla podle ekonoma hrají svou roli, ale nejsou hlavní příčinou obav, které nyní americké domácnosti a firmy mohou mít. Předpovídat recesi je ale těžké, „protože Fed má hodně munice na to, aby ji bránil.“ Existuje ale hodně známek zpomalování tempa růstu. Trhy přitom podle experta nevykazují známky obav z přímé recese, pokud by tomu tak bylo, pod výraznějším prodejním tlakem by byl například finanční sektor, k čemuž ale nedochází.



Dutta hovořil o tom, že když se investorům daří a trh roste, je to podle nich odrazem toho, jak dobrou strategii oni sami mají. Jestliže ale návratnost trpí, investoři viní vládu. „Co si mysleli, když finančně podporovali tu současnou? Trump od počátku hovořil o clech, založil na nich celou svou kampaň,“ dodal ekonom k současnému dění na trzích a v ekonomice, které se točí do značné míry právě kolem zavádění cel a možných odvetných opatření ze strany jiných zemí.



Dutta tedy míní, že dění kolem cel dnes není žádným překvapením a nejistota na trzích a v ekonomice by podle něj byla vysoká i v případě, že by volby vyhrála Harris. V takovém případě by se zase spekulovalo o tom, zda a nakolik se zvedne daňové zatížení. Co by tedy měli investoři nyní dělat?“ Dutta míní, že nejlepší je nevěnovat se tolik informačnímu šumu z Washingtonu a zaměřit se na to, co se aktuálně opravdu děje. Největším rizikem je pak podle něj pasivní utahování monetární politiky Fedu.



Fed podle experta vyčkává, co přijde ze strany americké vlády a zároveň přeceňuje sílu ekonomiky, která ve skutečnosti oslabuje. Investoři by se v takovém prostředí měli podle experta více zaměřovat na defenzivnější akcie a sektory včetně zboží běžné spotřeby a utilit. Dodal, že není akciovým stratégem, ale on sám by nyní uvažoval tímto způsobem. K tomu by přidával pozice na dluhopisech, protože „Fed nakonec udělá správnou věc“. To znamená, že nakonec sníží sazby, ale „mezitím vzroste tlak“.



Fed tedy bude podle experta postupně snižovat své odhady nominálního růstu amerického hospodářství, a to jak na straně inflace, tak na straně reálného růstu. Takový vývoj pak sebou ponese tlak na přehodnocení současného pohledu na vývoj sazeb. Ke slábnutí tempa růstu již dochází, projevuje se to na zmíněném trhu s bydlením i reálné spotřebě domácností a k tomu zpomalují vládní výdaje. K trhu práce ekonom uvedl, že „pokud máte pracovní místo, je to ok, pokud ne, tak dobré už to není.“ Už totiž trvá déle, než si lidé najdou nové zaměstnání a řada firem hlásí propouštění.



Zdroj: Yahoo Finance