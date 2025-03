Lee: Medvědi se zdají být chytřejší

Tom Lee stojí v čele společnosti Fundstrat Global Advisors a jako host RiskReversal Media hovořil obsáhle o své investiční strategii, pohledu na dění na trzích a v ekonomice. Na začátku rozhovoru odpovídal na dotaz týkající se obecně jeho pozitivního pohledu na vývoj na americkém akciovém trhu a na nesouhlasné názory, které často slyší. Podle investora jsou zčásti odrazem toho, že „medvědi zní jako ti chytřejší“.



Podle Leeho tedy ti, kteří neustále poukazují na věci, které by se mohly pokazit a mají řadu důvodů pro pokles trhu, zní obecně jako chytřejší. A to hraje roli v tom, jak často je na rostoucím trhu slyšet negativní názory. V této souvislosti zazněla vzpomínka na rok 2023, kdy panoval široce rozšířený názor, že ekonomika padne do recese. K tomu ale nedošlo a Lee patřil mezi ty, kteří v recesi nevěřili. Co jej k tomuto kontrariánskému názoru tehdy vedlo?



Podle ekonoma se obecně věří, že recesi způsobuje centrální banka tím, že příliš utáhne svou monetární politiku. Tento faktor je podle Leeho na základě historických zkušeností skutečně významný, ale investoři ignorují fakt, že pro recesi jsou obvykle nutné dva předpoklady a politika Fedu je pouze jedním z nich. Tím druhým jsou vyčerpané investiční příležitosti v oblasti reálného kapitálu. Tedy stav, kdy investice firemního sektoru dosahují vysokých úrovní, ale návratnost nových příležitostí je již nízko.



Podle Leeho v roce 2022 a 2023 mohla monetární politika indikovat nástup recese, ale zmíněný druhý faktor ne. Naopak, investice firemního sektoru se nacházely hodně nízko, a tudíž pravděpodobnost recese zůstávala také malá. K tomu byla velmi nízko i dluhová služba domácností, nacházely se na úrovních běžných během recesí, a ne ve fázích, kdy ekonomika dosahuje vrcholu a do recese má nakročeno. Lee tak v té době nevěřil v příchod recese i přesto, že došlo k posunu výnosové křivky do inverze, což dříve býval spolehlivý signál nástupu recese. Jak vidí vývoj nyní?



Ekonom zmínil, že situace na trhu práce se může letos stát „dost chaotickou“, protože se začnou projevovat nové faktory související často s politikou Trumpovy vlády. V první řadě to může být politika v oblasti imigrace a deportací, která by mohla výrazně dolehnout na nabídkovou stranu pracovního trhu. Jednoduše řečeno, „méně lidí bude nabízet svou práci.“ K tomu se Lee domnívá, že aktivity Muskovy DOGE a celkový postoj nové vlády k vládním zaměstnancům a institucím povedou ke znatelnému poklesu zaměstnanosti v tomto sektoru.



Zatím se popsaný efekt podle Leeho ještě neprojevuje na celkových číslech nezaměstnanosti, ale například ve Washingotnu D.C. už se první signály obratu objevovat začínají. V první polovině roku pak podle něj může dojít k výraznému odchylování skutečných čísel přicházejících z amerického trhu práce od konsenzuálních odhadů. „A to může lidi hodně vystrašit.“ K inflaci pak Lee řekl, že pro běžné lidi bude stále těžší „tolerovat další růst cen“, protože v předchozích letech už výrazně vzrostly. Více v dalších částech rozhovoru.



Zdroj: RiskReversal Media