Shell mění strategii. Sníží výdaje a navýši distribuci akcionářům

Britská těžební společnost mění strategii, počítá s nižšími výdaji a naopak s postupným zvyšováním objemu peněz určených na výplatu dividend. Uvedla to dnes ve své nové strategii, která počítá i se zvyšováním prodeje zkapalněného zemního plynu (LNG). předpokládá, že celosvětová poptávka po LNG se do roku 2040 zvýší zhruba o 60 procent.







Firma dnes investorům nastínila plán, který počítá s využitím 40 až 50 procent volného peněžního toku vytvořeného z hlavních aktivit na výplatu dividend. Až dosud měla firma tento poměr stanovený na 30 až 40 procent. Součástí plánu zvýšit ekonomickou hodnotu pro akcionáře je také odkup vlastních akcií.



Management se naopak v letech 2025 až 2028 chystá snížit výdaje na 20 až 22 miliard dolarů za rok. Ve výhledu z roku 2023 ještě firma uváděla, že na roky 2024 a 2025 se tyto výdaje budou pohybovat v pásmu 22 až 25 miliard USD za rok.



Shell se zaměřuje na těžbu ropy a zemního plynu, kromě toho je i největším světovým obchodníkem s LNG. V příštích pěti letech má v úmyslu prodej LNG zvyšovat tempem čtyři až pět procent ročně, produkce by se měla zvyšovat o jedno procento každý rok. Naopak u těžby ropy změnu neplánuje a dál počítá s produkcí kolem 1,4 milionu barelů denně.



Za vyšší poptávkou po LNG bude podle managementu zejména hospodářský růst v asijských zemích. Vliv bude mít i dopad rozšiřování umělé inteligence (AI) a snaha snižovat uhlíkové emise v těžkém průmyslu a dopravě. v loňském roce vyprodukoval 29 milionů tun LNG, celkem ale prodal 65,8 milionu tun.



V produkci chemikálií firma posoudí možnosti strategických partnerství ve Spojených státech. V Evropě by firma naopak mohla některé provozy zavřít.