Nejistota, nejistota, nejistota. Akcie klesají, dluhopisy rostou a zlato je na rekordu

Trump hodlá příští týden oznámit podrobnosti o plánovaném zavedení takzvaných recipročních cel a ze všech koutů trhu se ozývá „nejistota“. Obavám z oslabení hlavního motoru americké ekonomiky i z inflace, která by mohla v důsledku obchodní války nabrat na síle, přidaly dnes navíc čerstvá data, která ukázala propad spotřebitelské nálady v USA a nárůst dlouhodobých inflačních očekávání. Možnost stagflace, tedy chabého růstu ekonomiky spojeném s inflací, tak začíná pomalu dostávat čím dál konkrétnější rysy.



Ekonomové v prostředí rostoucí nejistoty vyvolané stále se měnící obchodní politikou Trumpovy administrativy snížili svá očekávání ohledně letošního růstu v USA a předpokládají mírnější spotřebitelské výdaje a omezenější kapitálové investice. HDP by tak v roce 2025 mohl podle nich růst o 2 %, což je pokles oproti odhadu 2,3 % z průzkumu minulý měsíc.



A tyto chmury se promítly i do akciových trhů. Index S&P 500 klesá o 1,3 %. Index Nasdaq 100 se propadá o 2 %, což dává tušit, že hlavní tíhu pátečních výprodejů opět nesou velké technologické společnosti, zatímco defenzivním odvětvím se daří lépe.



Do konce prvního čtvrtletí, které bude pro index S&P 500 nejhorším od roku 2022, zbývá už jen jedna poslední seance. S&P 500 testuje několik hranic podpory, a to od minima 21. března na 5 603 bodech, psychologickou hranici podpory na 5 600 bodech a minimum z 18. března na 5 597 bodech. Zatím podpora funguje a aktuální vývoj vypadá na odrazy mrtvé kočky. Pokud by se ale podpora prolomila, otevřelo by to možnost poklesu až na 5 563 bodů, což je minimum z 13. března.



Výnos amerických desetiletých státních dluhopisů se propadl o osm bazických bodů na 4,28 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 2,74 % a u britských klesl dokonce o 8 bps na 4,7 %. Spotové zlato vzrostlo o 0,9 % na 3 083,25 USD za unci.



Americký dolar dnes oslabuje. Euro si vůči dolaru připisuje 0,3 procenta a pohybuje se v blízkosti 1,083 USD. Britská libra stagnuje okolo 1,2957 USD.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9502 -0.0599 24.9836 24.9264 CZK/USD 23.0540 -0.2812 23.1940 23.0020 HUF/EUR 402.8139 0.3054 403.7917 401.2307 PLN/EUR 4.1822 -0.0936 4.1891 4.1733

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8608 0.1943 7.8777 7.8196 JPY/EUR 162.6260 -0.2964 163.2002 162.0939 JPY/USD 150.2770 -0.5206 151.2115 149.9170

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8363 0.2878 0.8368 0.8316 CHF/EUR 0.9531 0.1234 0.9554 0.9503 NOK/EUR 11.3316 0.0441 11.3337 11.2921 SEK/EUR 10.8127 0.2098 10.8392 10.7889 USD/EUR 1.0822 0.2223 1.0845 1.0765

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5878 0.0630 1.5923 1.5840 CAD/USD 1.4285 -0.1642 1.4334 1.4278