Ekonomická nálada se v EU v březnu mírně zhoršila, u průmyslu ale došlo ke zlepšení

Ekonomická nálada v Evropské unii se v březnu zhoršila, mírné zlepšení však nastalo v průmyslu. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila Evropská komise (EK). V České republice se podle průzkumu ekonomická nálada v březnu zlepšila, a to druhý měsíc za sebou.



Index ekonomické nálady v EU se v březnu snížil na rovných 96 bodů z 96,9 bodu v předchozím měsíci. Dílčí index pro průmysl však stoupl na minus 9,8 bodu z únorových minus deseti bodů. Nárůst tak zaznamenal již třetí měsíc za sebou.



Podle listu The Wall Street Journal náladu v evropském průmyslu podporují vyhlídky na rozsáhlé výdaje evropských vlád na obranu. "V Evropě začíná nová éra přezbrojování, která od nás všech bude velmi mnoho vyžadovat," uvedl tento měsíc šéf německé zbrojovky Armin Papperger. "Zároveň přináší Rheinmetalu pro příští roky růstové vyhlídky, jaké jsme nikdy předtím nezažili," dodal.



Index ekonomické nálady v Česku se podle EK v březnu zvýšil na 101,5 bodu z únorových 98,7 bodu. Dílčí index pro průmysl pak stoupl na minus 2,6 bodu z minus 4,8 bodu. Zlepšení zaznamenala rovněž nálada ve službách, maloobchodu a stavebnictví. Spotřebitelská důvěra však klesla, plyne z údajů komise.