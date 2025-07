Akciová rally se dostala do pozdní fáze před důležitými výsledky a cly

V nejbližších dnech začnou chodit důležité výsledky velkých techů a nejspíš budou houstnout zprávy kolem amerických cel před jejich plánovaným nástupem 1. srpna. Na hlavních akciových trzích mezitím klesá volatilita, denní změny jsou relativně malé, ale trend směrem vzhůru zůstává a optimismus se investorů drží. Přibývají přitom náznaky, že silná rally, kterou sledujeme od dubna, se dostává do pozdní fáze.



Valuace v USA a Německu se dostaly na vysoké úrovně, trhy se nenechají rozházet slabšími daty či negativními zprávami kolem cel. Pohled se upírá více do budoucnosti a letošek, který by měl být na ziscích slabší, přestává být zajímavý. Probíhající mánii dokresluje silný zájem o rizikovější oblasti technologického sektoru nebo bezhlavé naskakování do meme akcií (Opendoor). Dokonce se objevují názory, že existuje jakýsi Trump put. To znamená, že pokud se akcie dostanou pod tlak nebo narostou výnosy, americký prezident zmírní svou politiku a vrátí tak trhy na růstovou dráhu. Netřeba asi dodávat, že jde o tutéž politiku, jejíž možné negativní důsledky nyní trhy naprosto ignorují.



Takováto situace sice může pokračovat, ale udržení růstu bude vyžadovat stále silnější podněty a riziko valuační korekce průběžně narůstá. Uvidíme, jestli se jako spouštěč projeví některé z nejbližších událostí, neboť rizikové body programu z poslední doby (cla, útoky na Fed, makro) vlastně nezpůsobily téměř nic.



V poměrně malých změnách akciové trhy pokračují také dnes, a to směrem dolů. Klíčové evropské indexy ustupují asi o půl procenta, tedy s výjimkou londýnského FTSE100, který ztrácí jen drobně. Pouze mírné ztráty by měla v úvodu utrpět také Wall Street, tedy podle aktuálních kotací futures. Nevýrazné změny vykazují hlavní dluhopisové trhy a skoro se nehýbe ani eurodolar, který po včerejším nárůstu drží pozice lehce pod 1,1700. Ropa míří o další procento dolů a zlato mírně koriguje včerejší nárůst.



Výsledková sezóna pokračuje firmami jako , nebo ASM International, která může být vodítkem pro polovodičový sektor. Krom toho promluví několik bankéřů z Fedu v čele s předsedou Powellem.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6428 0.0891 24.6465 24.6179 CZK/USD 21.0770 0.0950 21.0865 21.0530 HUF/EUR 399.5557 0.1172 399.6960 398.9360 PLN/EUR 4.2518 0.1763 4.2518 4.2426

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3896 -0.0114 8.3935 8.3797 JPY/EUR 172.7255 0.2868 172.9580 172.2521 JPY/USD 147.7460 0.3096 147.9480 147.3370

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8676 0.0917 0.8681 0.8666 CHF/EUR 0.9322 -0.0884 0.9341 0.9314 NOK/EUR 11.9193 0.3347 11.9195 11.8744 SEK/EUR 11.2154 0.1787 11.2274 11.1892 USD/EUR 1.1692 -0.0058 1.1696 1.1682

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5368 0.2315 1.5375 1.5312 CAD/USD 1.3690 0.0537 1.3695 1.3675