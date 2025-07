Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina

Podíl globálních investic do amerických akcií letos prudce klesl, uvedli stratégové , když obchodní válka vyvolává pochybnosti o tzv. americké výjimečnosti.



Podle údajů EPFR Global tekla zatím letos do amerických akciových fondů méně než polovina celkových toků, zatímco v roce 2024 to bylo 72 %. Zahraniční příliv kapitálu zpomalil z 34 miliard dolarů v lednu na méně než 2 miliardy za poslední tři měsíce.

Důvěru investorů v americká aktiva oslabuje nevyzpytatelná obchodní politika prezidenta Donalda Trumpa, rostoucí rozpočtový deficit a oslabující dolar. Ačkoli se index S&P 500 zotavil z dubnového minima poté, co Trump pozastavil uplatnění nejtvrdších cel za posledních sto let, stále letos zaostává za zahraničními indexy.







Někteří správci aktiv varují, že USA přestaly být pro zahraniční investory bezpečným přístavem kvůli politickým rizikům spojeným s Trumpovou administrativou. Podle analytiků je nedávné oživení technologických akcií a růst S&P 500 na nová maxima známkou přílišného klidu investorů ohledně dopadů vyšších cel.

Kromě toho trhy také rychle přešly známky rostoucího napětí mezi prezidentem a šéfem Fedu Jeromem Powellem. Trump, který opakovaně vyzývá Fed ke snížení úrokových sazeb, údajně s republikánskými zákonodárci diskutoval o možnosti Powellova odvolání.



Stratég Michael Hartnett v páteční zprávě uvedl, že investoři v otázce sazeb „předbíhají“ očekávaný obrat Fedu. Zopakoval svůj názor, že na americkém trhu se tvoří bublina, čehož jasným signálem by bylo, kdyby trh ignoroval rostoucí inflační očekávání i výnosy dluhopisů na nových maximech.

Ve čtvrtek guvernér Fedu Christopher Waller, který se zmiňuje jako možný nástupce Powella, vyzval tento měsíc ke?snížení sazeb, aby podpořil trh práce, který podle něj vykazuje známky oslabení.