EU se nadále zaměřuje na dojednané řešení s USA, chystá ale i protiopatření

Evropská komise (EK) se v obchodních rozhovorech se Spojenými státy nadále zaměřuje na dosažení dojednaného výsledku. Souběžně ale pokračují přípravy na protiopatření, kdyby dohoda ohledně cel nakonec dojednána nebyla. Komise to uvedla v prohlášení, z kterého citovala agentura Reuters. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude podle mluvčího EK ještě dnes odpoledne jednat se svým americkým protějškem Howardem Lutnickem. Dalším postupem by se měli dnes zabývat i velvyslanci členských států při EU, takzvaný Coreper.



"Naší prioritou jsou jednání," uvedl mluvčí unijní exekutivy Olof Gill. "Zároveň se ale nadále připravujeme na všechny možné výsledky, včetně potenciálních protiopatření," dodal.



Mezi členskými státy EU, pokud jde o jednání s USA, narůstá podle zdrojů ČTK rozladění. Některé země se domnívají, že by EK měla být v rozhovorech tvrdší a že by se do nich měla zapojit i šéfka komise Ursula von der Leyenová. Takzvaná principiální dohoda, tedy o základních bodech, byla podle všeho už na spadnutí na začátku července. Jednal o ní eurokomisař Šefčovič právě s ministrem obchodu Lutnickem. V sobotu 12. července však americký prezident Donald Trump v překvapivém dopise Bruselu oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou třicetiprocentní cla na zboží z EU. A veškerá jednání se rozběhla nanovo.



Evropská unie přijala už v dubnu první balík opatření proti americkým clům na ocel a hliník za 21 miliard eur (518 miliard Kč), následně ho ale odložila o 90 dní, což znamenalo do 14. července. Předsedkyně EK ale nakonec oznámila, že platnost těchto protiopatření bude odložena až do začátku srpna, právě aby byl prostor na další jednání. Jejich spuštění je nyní podle informací ČTK načasováno na 6. či 7. srpna.