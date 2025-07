Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF

Před osmi lety označil Bitcoin za pračku špinavých peněz, dnes by už Larry Fink asi mluvil jinak. Prostřednictvím BlackRocku, který spoluzakládal a jemuž dlouhá léta šéfuje, právě díky boomu kolem nejznámější kryptoměny světa vydatně těží. Hospodářské výsledky největšího správce finančních aktiv na světě za druhý kvartál totiž mj. poukázaly na významný příliv peněz do kryptoměnových ETF.



Letošní druhé čtvrtletí se neslo v duchu velkého růstu kryptoměn. Největší žně panovaly na Bitcoinu, který se 9. dubna odrazil od letošního dna 75 tisíc dolarů až na 108,5 tisíce dolarů 30. června. Za toto období tak cena stoupla téměř o 45 procent.

Růstový trend pokračuje i v červenci, což dokazuje i skutečnost, na níž v pátek upozornila agentura Bloomberg, a sice že celková tržní kapitalizace kryptoaktiv poprvé překročila čtyři biliony dolarů, a to díky růstu altcoinů (např. ether za posledních pět dní posílil o 22 %) a rozsáhlému legislativnímu tlaku USA na regulaci tohoto sektoru.

Zvýšený zájem o kryptoměny se tak pochopitelně pozitivně promítl i do spravovaných aktiv BlackRocku, z jehož hospodářských výsledků za 2Q vyplývá, že příliv do kryptoměnových ETF mezikvartálně vzrostl o 366 procent na 14 miliard dolarů z tří miliard v prvním čtvrtletí.

Na celkovém přílivu do všech ETF v 2Q se ty kryptoměnové podílely z 16,5 procenta, což značí masivní nárůst z pouhých 2,8 procenta v 1Q. Od začátku roku pak podíl digitálních aktiv činí 8,8 procenta.

„Přitahujeme novou a čím dál více globální generaci investorů prostřednictvím věcí, jako jsou naše nabídky digitálních aktiv…,“ podotkl Fink v tiskové zprávě o hospodářských výsledcích firmy.



Zajímavostí přitom je, že digitální aktiva stále tvoří pouhé jedno procento z příjmů za základní poplatky. K 30. červnu generoval BlackRock z digitálních aktiv 40 milionů dolarů, oproti 34 milionům dolarů v 1Q se ale jedná o 18procentní nárůst.

Jak šel v BlackRocku čas s přístupem ke kryptoměnám

„Bitcoin vám jen ukazuje, jak velká je na světě poptávka po praní špinavých peněz. To je všechno,“ řekl Fink 13. října 2017 v rozhovoru pro CNBC. V té době dosáhl Bitcoin rekordního maxima, když překonal hranici 5 800 dolarů…

Ve své kritice nebyl Fink jediným velkým finančníkem. Například šéf Jamie Dimon si v září 2017 nebral servítky, když prohlásil, že Bitcoin je „podvod“ a je to horší bublina než tulipánová horečka (jedna z nejstarších spekulativních bublin, která proběhla v Nizozemsku v první polovině 17. stol., pozn. red.). O měsíc později pronesl: "Pokud jste dost hloupí na to, abyste si to koupili, jednoho dne za to zaplatíte."

Bitcoin ale nikam nezmizel a v průběhu času naopak začal zájem o něj, potažmo digitální aktiva obecně, růst. Sílící pozornost médií a veřejnosti tak donutila i skepticky smýšlející finanční instituce a osobnosti k přehodnocení názoru. Včetně Finka.

Ten v květnu 2021 na výročním zasedání akcionářům řekl, že zkoumá Bitcoin a další kryptoměny, aby zjistil, zda by mohlo jít o aktiva s proticyklickými výhodami. „Firma sleduje vývoj kryptoaktiv. Studujeme, co to znamená, infrastrukturu, regulační prostředí,“ citovala ho agentura Reuters.

Nakonec přišel leden 2024 a spustil spotové ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Počáteční poptávka byla enormní a dnes aktiva tohoto ETF dosahují 86 miliard dolarů.

V červenci 2024 přibylo do digitálního portfolia druhé aktivum zaměřené na druhou nejznámější kryptoměnu: iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Kromě těchto dvou spotových ETF už v dubnu 2022 spustil také iShares Blockchain and Tech ETF investující do firem z oblasti blockchainu a kryptoměn jako například Coinbase, MARA Holdings, Riot Platforms, ale i či AMD.

