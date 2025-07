Warsh: Fed vychyluje rovnováhu špatným směrem, musí nastat změny v jeho fungování

Pokud Fed říká, že další vývoj sazeb bude záležet na inflaci v následujících několika měsících a na tom, jaký vliv na ni budou mít cla, vlastně pochybuje o své důvěryhodnosti. Pokud by v ní totiž věřil, říkal by, že se dívá dál než za jednorázový vliv cel. Takový názor prezentoval na CNBC Kevin Warsh z Hoover Institution, který působil i ve vedení americké centrální banky. A je zmiňován jako možný nástupce Jaye Powella, který sedí v čele Fedu nyní.



Podle ekonoma se s Fedem stále táhne ztráta důvěry, ke které došlo během předchozího období vysoké inflace. A Donald Trump dělá dobře, když se veřejně vyjadřuje k jeho fungování, jelikož by bylo dobré provést změny v tom, jak americká centrální banka funguje. Warsh dodal, že se nyní hovoří o zpochybňování důvěryhodnosti Fedu ze strany současného prezidenta, ale jeho kredibilita byla ve skutečnosti poškozena těmi, kteří ve vedení banky stále sedí. A „tou poslední věcí, která je potřeba, je kontinuita.“







Warsh míní, že Fed viní ostatní ze svých vlastních chyb. K tomu ekonom přidal několik příkladů, kdy on sám prosazoval monetární politiku, ke které se vedení centrální banky stavělo skepticky, ale pak ji ve světle dění nakonec přijalo. V této souvislosti zmínil i období po roce 2020. Tehdy podle něj vývoj ve mzdové a fiskální oblasti ukazoval na sílící inflační tlaky, ale vedení centrální banky dobu hovořilo o tom, že budou jen přechodné.



K současné situaci v ekonomice a na trzích ekonom uvedl, že finanční podmínky jsou v oblasti trhů velmi uvolněné, ale v reálné ekonomice se situace liší. „Bydlení je blízko recese, malé firmy mají problém získat úvěr. Fed by tak měl snížit svou rozvahu, která podle experta podporuje zejména likviditu na trzích. A větší podpora by měla být směrována směrem k likviditě, která míří do reálné ekonomiky. Takový proces by pak měl začít tím, že Fed sníží sazby.



Warsh tedy míní, že Fed posouvá rovnováhu špatným směrem, když svou celkovou politikou zahrnující jak sazby, tak rozvahu, podporuje spíše likviditu na trzích než v reálné ekonomice. Ta je ale tím, čemu by se měl věnovat primárně. K tématu umělé inteligence uvedl, že „lidé jsou podceňováni, jsou velice přizpůsobiví.“ A pro Spojené státy mohou nové technologie znamenat další století prudkého rozvoje. Tomu ale musí odpovídat nastavení vzdělávacího systému.



Zdroj: CNBC