Po důležitých výsledcích jsou tu přípravy na jednání USA - Čína. Trhy pokračují v růstu

Série výsledků velkých technologických firem sice nedopadla jednoznačně dobře, ale dojem z velice dobrých zpráv od a Mety převažuje nad slabším Amazonem a Applem. Americké trhy z výsledků profitovaly během včerejška, načež se i dál drží v pozitivním módu a futures naznačují růst o několik desetin procenta.



Evropa mezitím částečně dobíhá, částečně reaguje na nové povzbudivé zprávy. Ty přicházejí z politiky, neboť přišlo prohlášení z Číny naznačující vstřícný postoj k jednání s USA. Opatrné přípravy na vyjednávání tak, aby ani jedna ze stran neztratila tvář, bychom měli mít za sebou a zástupci obou zemí zřejmě brzy začnou s předběžnými rozhovory. Než se jednání dostanou na nejvyšší úroveň, natož dospějí ke zdárnému uzavření dohody, bude třeba asi dost času. Obě strany mají ale motivaci obchodní válku řešit, a to bude tržní sentiment podporovat.

Hlavní evropské akciové indexy jsou slušně v plusu. DAX přidává 1,5 procenta, AEX a CAC40 jsou +1,4 pct, FTSE100 roste o 0,8 pct. Dluhopisy začaly den hůř, ale snaží se vracet. I tak zůstávají výnosy v Evropě nad předešlým závěrem, v Německu zhruba o 3 bps. Americké výnosy naopak po včerejším nárůstu registrují drobný pokles. Také eurodolar po včerejšku obrací a stoupá na 1,1325.

V kalendáři firemních výsledků už na konci týdne nenajdeme tak zvučná jména jako v předešlých dnech. V makro kalendáři ale pár zajímavých bodů svítí. Především půjde o dubnový report z amerického trhu práce. Čeká se výrazné ochlazení v nabírání nových pracovníků, zatímco míra nezaměstnanosti a tempo růstu mezd by měly zůstat na březnové úrovni. Zpráva JOLTS ukázala, že volných pozic v březnu podstatně ubylo. Na druhou stranu včerejší ISM nedopadl tak špatně a naznačil, že pokles zaměstnanosti v dubnu zpomalil. Silnější výsledek, který by naznačil odolnost trhu práce i při celních turbulencích, by dobře zapadal do aktuálního růstového nastavení akciových trhů.

V eurozóně ještě dopoledne vyjde předběžná inflace za duben. Celková inflace by měla mírně zpomalit na 2,1 pct, jádrová naopak zrychlit na 2,5 procenta. Rizika vidíme spíše směrem dolů a prostor pro další uvolňování měnové politiky zůstává otevřený. Mírné změny očekávání o tempu mohou mít dopad na euro či výnosy, na akcie příliš ne.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9130 -0.1304 24.9582 24.8743 CZK/USD 21.9795 -0.5362 22.1080 21.9480 HUF/EUR 403.6725 -0.1722 404.7668 403.1369 PLN/EUR 4.2729 -0.3217 4.2879 4.2729

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2419 0.4080 8.2447 8.1973 JPY/EUR 164.1680 0.0356 164.6086 164.0854 JPY/USD 144.8310 -0.3550 145.9210 144.8240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 0.3412 0.8529 0.8490 CHF/EUR 0.9362 -0.0475 0.9386 0.9361 NOK/EUR 11.7691 -0.0849 11.8173 11.7407 SEK/EUR 10.9707 -0.3379 11.0232 10.9648 USD/EUR 1.1335 0.4088 1.1338 1.1275

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5574 -0.5746 1.5674 1.5567 CAD/USD 1.3828 -0.1787 1.3856 1.3803