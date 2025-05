Český zpracovatelský průmysl se blíží stabilizaci. Nové zakázky začaly růst

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v dubnu opět zhoršily. Útlum ale zpomalil a jde tak o nejslabší zhoršení od června roku 2022. Index nákupních manažerů (PMI) stoupl na 48,9 bodu z březnových 48,3 bodu, přičemž úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru.



K dubnovému výsledku přispělo zejména obnovení růstu nových zakázek. Jejich expanze signalizovala konec sedmatřicetiměsíční řady poklesu, byla ale jen mírná.



"Český zpracovatelský sektor se na začátku druhého čtvrtletí přiblížil stabilizaci, výroba se snížila jen nepatrně. Pomalejší pokles produkce podpořily známky lepší poptávky a následné první zvýšení nových zakázek od února 2022," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.



Podmínky zahraničního obchodu se podle ní zhoršily vzhledem k obavám o konkurenceschopnosti v důsledku větší nejistoty na světových trzích po zavedení amerických cel. Firmy se snažily absorbovat tlak na marže, aby posílily konkurenceschopnost, a inflační zátěž během měsíce zmírnila. Výdaje jsou ale pro výrobce stále prioritou, takže zaměstnanost i nákupy vstupů se dál redukovaly. Co se týká výroby v příštím roce, čeští producenti jsou pozitivní. Optimismus ale omezují obavy o to, že by nové oživení poptávky mohla ochromit nejistota na světovém trhu a křehkost automobilového sektoru, dodala.



Ceny vstupů během dubna stouply patnáctý měsíc v řadě, inflace nicméně zpomalila z březnového osmiměsíčního maxima. K redukci počtu zaměstnanců podle firem vedlo zejména nenahrazování jejich přirozeného úbytku. Snahy přizpůsobit se vyšším objemům nových zakázek a vybudovat zásoby v dubnu vedly k novému zvýšení rozpracovanosti. Zásoby hotového zboží vzrostly poprvé za šest měsíců.