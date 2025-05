Letošní rok je pro americkou energetiku náročný. Ale i tak je jedna část tohoto sektoru stále atraktivní

I když byl minulý měsíc pro energetický sektor celkově turbulentní, našlo se v něm několik světlých míst, a to zejména u společností, které nabízejí atraktivní dividendy.

Energetický sektor v rámci indexu S&P 500 zaznamenal v dubnu téměř 14% pokles při klesajících cenách ropy. Obavy z recese a nadměrná nabídka podpořily pokles cen ropy, když OPEC+ souhlasil se zvýšením produkce o 410 000 barelů denně od června. Přestože si letos tento sektor nevede dobře, zůstává atraktivní, domnívá se Savita Subramanian, vedoucí americké akciové a kvantitativní strategie v . Její tým zvýšil doporučení na tento sektor na "nadvážit" z "tržně vážený".

„Energetický sektor na indexu S&P je tentokrát jiný: [odměňování managementu] není sladěno s produkčními cíli, ale s návratností hotovosti – dividendy jsou posvátné,“ řekla a dodala, že energetické společnosti by měly být z velké části osvobozeny od cel a jejich výnos z volného peněžního toku je „výrazně nadprůměrný na 6 %.“ „Pokud je stagflace základním scénářem, energetický sektor má větší pravděpodobnost překonat trh než dosáhnout podprůměrného výkonu,“ napsala Subramanian.



V dubnu se některé části energetického sektoru dokázaly vyhnout nejhoršímu poklesu - midstream a downstream, tj. dodávky a rafinerie. ETF Global X & Energy Infrastructure (MLPX) klesl v dubnu o 5,7 %, zatímco ETF VanEck Oil Refiners (CRAK) klesl o 3,5 %. Za letošní rok MLPX klesl o 1 % a CRAK vzrostl o více než 4 %, i když energetický sektor jako celek klesl o více než 4 %.



„Upstream (průzkum a produkce) byl zasažen, ale midstream (přeprava) se držel relativně lépe,“ poznamenal Stephen Kolano, hlavní investiční ředitel v Integrated Partners. „S klesajícími cenami komodit jsou průzkum a produkce na tyto ceny nejcitlivější.“ Přeprava je od tohoto tlaku lépe izolována, protože jde o objemové podniky (přepravují a skladují ropu a plyn), zatímco rafinerie těží ze sezónních výhod, když začíná letní motoristická sezóna, dodal.



Poznamenal, že dividendy pomáhají volatilní pohyby akcií vyhladit. Vyzdvihl Enterprise Products Partners. Její akcie klesly za letošek asi o 2 % a mají dividendový výnos 7 %. Na Wall Street je tato akcie dobře hodnocena - 15 z 20 analytiků ji hodnotí jako „koupit“ nebo „silně koupit“ a konsensuální cílové ceny naznačují více než 21% růst, podle dat LSEG.

Analytik Mizuho Gabriel Moreen držel koncem dubna na tuto akcii hodnocení "outperform" s tím, že i když vykázala „slabé“ první čtvrtletí, představila „uklidňující výhled“. „Považovali jsme za povzbudivé, že management zdůraznil výhled růstu u plynu v Permské pánvi, i když produkce ropy v Permské pánvi vstupuje do režimu údržby,“ napsal. Analytik dodal, že v roce 2026 stále očekává „střední jednociferné“ zlepšení peněžního toku.



Philipu Blancato, hlavnímu tržnímu strégovi v Osaic, se také líbí Western Midstream, dříve známý jako Western Gas, který vyplácí dividendový výnos 9,9 %. Akcie letos klesly téměř o 4 %. Většina analytiků pokrývajících tuto energetiku ji hodnotí jako „držet“, ale konsensuální cílové ceny naznačují 10% růst, podle dat LSEG.



I když tyto energetické akcie nabízejí solidní dividendy, investoři by je měli používat střídmě a pochopit, že na těchto akciích mohou vidět volatilitu, řekl Blancato. „Považujte to za způsob, jak doplnit základní dividendovou strategii,“ řekl. „Držte nějaké dluhopisy, nějaké vysoce kvalitní plátce dividend. Toto je jen zákusek ke kávě.“



Zdroj: CNBC