Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank

Po patnácti letech, kdy evropské akcie zaostávaly za těmi americkými, přichází obrat, věří a mění svůj postoj k evropskému trhu. Naopak v USA vnímá rostoucí rizika, ať už jde o zhoršení dluhu, koncetraci trhu nebo obavy z AI bubliny.
Patnáctiletá éra, kdy evropské akcie zaostávaly za těmi americkými, je podle u konce. Banka proto změnila svůj postoj k tomuto regionu z neutrálního na pozitivní. „Takticky očekáváme další růst evropských akcií až do konce roku,“ uvedli stratégové banky v říjnové zprávě. Důvodem jsou podle nich „nižší ocenění, vyšší diverzifikace a silný fiskální impuls“, píše CNBC.
V době, kdy americké akcie zažívají růst a indexy S&P 500 a Nasdaq boří další a další rekordy, rostou zároveň obavy z bubliny kolem umělé inteligence a upozorňuje, že investoři mohou hledat příležitosti jinde. A sází na Evropu. V rámci celosvětového trhu je Evropa jediným regionem, "který se stále obchoduje za nízké ocenění ve srovnání se svou vlastní historií,“ uvádí zpráva.
Změna postoje přichází poté, co Evropě v červenci snížila hodnocení. Nyní banka očekává v příštím roce růst hlavních evropských indexů až o 16 %, ke kterému by měly přispět sektory, jako je automobilový průmysl, energetika a materiály.
Celkově by index Stoxx 600 mohl v roce 2026 zaznamenat až 12% růst zisků. „Na rozdíl od většiny ostatních regionů považujeme ocenění v Evropě za nízká, zejména v segmentu malých a středních firem,“ uvedli stratégové.
Index Stoxx 600 je od začátku roku výše téměř o 11 %, cituje CNBC.
Evropu podporuje i . Gerry Fowler, vedoucí strategie pro americké a evropské akcie a deriváty, v pondělí v pořadu CNBC „Europe Early Edition“ uvedl, že slabina Evropy spočívá především v jeho závislosti na čistém exportu, což znamená, že existují příležitosti na domácích trzích, které jsou méně vystaveny rizikům spojeným s cly a měnovou volatilitou. UBS předpovídá roční výnosy pro index Stoxx 600 ve výši 10 %, „což Evropa už dlouho nezažila,“ dodal Fowler.
je obzvlášť optimistická ohledně domácího trhu, protože po schválení rozpočtu na rok 2025 nabírají výdaje na obrátkách. Podle banky by to mělo „urychlit zlepšující se náladu v evropském výrobním sektoru“.
Německo, tradiční evropský lídr, plánuje v příštím roce utratit miliardy za obranu. Pouze malá část těchto zakázek má směřovat do USA. „To znamená, že vysoký podíl objednávek bude směřovat k evropským výrobcům. Samotné zadání zakázek, zejména v oblasti obrany, vytváří pozitivní poptávkový impuls, zatímco skutečné výdaje nastanou až při dodání,“ uvádí .
Politická nestabilita ve Francii může nejistotu krátkodobě zvýšit, ale se domnívá, že větší vliv na francouzské akcie budou mít globální ekonomické faktory. „Zůstáváme pozitivní vůči akciovým trhům a očekáváme růst indexu CAC o 14 % do konce roku 2026,“ uvedla banka. Indexy DAX (Německo) a CAC 40 (Francie) od začátku roku narostly o téměř 22 %, respektive 7,5 %.
Také upisování evropských akcií se zdá být na vzestupu. Zejména Švédsko zažívá boom IPO. Nejnověji firma Verisure, poskytující bezpečnostní služby, získala při svém vstupu na burzu minulý týden 3,2 miliardy eur.
stále očekává, že se americkým akciím bude dařit, vzhledem k silnému růstu. Zároveň však do rovnice započítává možné zhoršení dluhu v USA a riziko koncentrace, kdy největší členové indexu S&P 500 tvoří třetinu jeho váhy, zatímco v případě evropského Stoxx 600 je to jen 14 %. Pokud bychom odmysleli sedm největších společností indexu S&P 500, překonával by index Stoxx 600 americký index posledních pět let, uvádějí stratégové.
„Domníváme se, že jsme na bodu zlomu ve strukturálním převisu výkonnosti amerických akcií nad těmi evropskými, který trval posledních 15 let. Změny v ocenění, úrovni dluhu, koncentraci trhu a dokonce i rizikových profilech vytvářejí prostor pro možný návrat atraktivity evropských akcií," uzavírají stratégové .