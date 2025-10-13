Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video  

PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony

13.10.2025 17:25, aktualizováno: 13.10. 17:25
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Obchodní válka mezi USA a Čínou opět rozvířila trhy, ale investoři zatím zůstávají optimističtí. Konec minulýého týdne přinesl dramatickou eskalaci celních opatření, která otřásla akciovými indexy i cenami vzácných kovů.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zlato i stříbro na nových rekordech
13.10.2025 8:45
Zlato i stříbro na nových rekordech
Cena zlata k okamžitému dodání dnes atakovala 4060 dolaru (cca 84 tis...
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
13.10.2025 9:06
Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
Už to vypadalo, že téma obchodních válek je tak trochu vyčpělé, když n...
Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu
13.10.2025 8:52
Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu
V Česku pokračují jednání o nové vládě mezi ANO, SPD a Motoristy navzd...
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
13.10.2025 10:28
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad polovodičovým produc...
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
13.10.2025 11:24
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
Výsledková sezóna za třetí kvartál se rozbíhá tento týden, tradičně v ...
Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat
13.10.2025 12:13
Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat
Páteční obchodování zasáhlo náhlé vyhrocení obchodní přestřelky mezi U...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony
13.10.2025 17:25, aktualizováno: 13.10. 17:25
PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony (1294x)  
Obchodní válka mezi USA a Čínou opět rozvířila trhy, ale investoři zat...
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
09.10.2025 16:11
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst? (3720x)
Růst akcií AMD, rekordní zlato i otázka, zda už vzniká bublina kolem...
PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla
06.10.2025 16:34, aktualizováno: 6.10. 16:34
PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla (3114x)  
Americký shutdown, francouzská politická nejistota, první premiérka v ...
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
03.10.2025 10:27
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov (3032x)
Rozkolísaný geopolitický vývoj významně ovlivňuje dění na finančních t...
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
01.10.2025 16:51
Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách (3617x)
Americké trhy vstoupily do nového týdne s nervozitou kvůli prvnímu vl...
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice? (4195x)
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&a...
Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
24.09.2025 15:46
Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině (3188x)
Americké akcie v září překvapily investory svou silou. Tradičně slabý ...
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní
22.09.2025 20:24, aktualizováno: 22.9. 20:24
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní (3593x)  
Tento týden bude v centru pozornosti domácí zasedání ČNB, která podle ...
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
22.09.2025 8:28
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují (3671x)
Hostem posledního MakroMixéru byl sociolog a ředitel společnosti PAQ R...
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
19.09.2025 16:10
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu (3747x)
Skupina Colt CZ Group, jeden z nejvíce obchodovaných titulů na pražské...
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
17.09.2025 15:00
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti? (3842x)
Globální trhy se nadále drží v blízkosti historických maxim, investoř...
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
15.09.2025 17:35, aktualizováno: 15.9. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál (4251x)  
Americký Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů, přičemž t...
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
12.09.2025 16:02
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč? (5561x)
Úvodní díl podcastu Trhy & Bohatství s hlavním ekonomem ČSOB Priva...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře