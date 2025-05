Rozbřesk: Vyšší cla v americké inflaci zatím těžko pohledat

Kdo chtěl hledat důkazy toho, že vyšší cla tlačí vzhůru americkou inflaci, tak musel být dubnovými statistikami zklamán. Až na výjimky, jako je například elektronika, se růst u nejvíce náchylných položek, které lze najít ve spotřebitelském koši na straně zboží, ukázal být velmi nízký. Vezmeme-li pak ceny zboží bez volatilních položek (potraviny a energie, resp. paliva), tak zjistíme, že tento vyššími cly nepochybně zasažený segment spotřebitelského koše v dubnu cenově stagnoval. Aneb po clech ani památky?



Příliš brzo soudit, neboť pokud se podíváme na věc z druhé strany a zkusíme spočítat, jaká byla v dubnu efektivní (průměrná) celní sazba, tak dojdeme hodnotě na úrovni 5 %, což je fakticky polovina momentálně aplikovaného plošného cla ve výši 10 %. Neboli je zřejmé, že v dubnu firmy ještě nebyly nuceny platit vyšší cla, takže je logicky ani nepromítly do cen. Na zhodnocení viditelnějšího průsaku vyšších celních sazeb do americké inflace si bude tedy nutné počkat na květnová a červnová inflační data.



Jinak, pokud nahlédneme do zbývajících detailů dubnové inflace, tak vedle očekávaných jevů, jako byl pokles cen energií a potravin, bylo asi největším překvapením zrychlení v segmentu cen bydlení. Jde o položku, která zajistila, že růst ostře sledované jádrové inflace zůstal kladný (meziměsíční růst činil 0,2 %). Růst nájemného, resp. cen bydlení v posledních měsících spíše zpomaloval, a tak dubnové zrychlení považujme spíše za jednorázovou záležitost.



Amerického prezidenta Trumpa dubnová inflační data vybídla k tomu, aby na Fed znovu apeloval za snížení úrokových sazeb. Fed ovšem prezidenta nevyslyší a velmi pravděpodobně bude vyčkávat na další inflační čísla. Vše však bude podmíněno vývojem na trhu práce, vzhledem k tomu, že inflace je již na dostřel dvouprocentnímu cíli, tak konjunkturální čísla budou pro centrální banka rozhodující.





*** TRHY ***



Koruna



Ani dohoda na razantním snížením celních tarifů mezi USA a Čínou nerozhoupala korunu k výraznějším pohybům a ta se tak nadále obchoduje v blízkosti 24,90 EUR/CZK. Včerejší lehké oslabení dolaru hraje české měně do karet, k posunu na silnější pozice to ale nestačí. Tuzemský makro kalendář je tento týden – s výjimkou pátečního zveřejnění zápisu z jednání bankovní rady – prázdný, hlavní impulsy proto budou muset přijít ze zahraničí. Tím by mohlo být čtvrteční jednání prezidentů Ukrajiny a Ruska v Istanbulu, pokud k němu dojde. Ohledně fyzického setkání panuje stále extrémní nejistota, stejně jako o případném výsledku jednání.



Eurodolar



Americká inflace za měsíc duben byla nižší, než se čekalo, což mírně stlačilo krátké dolarové sazby a pomohlo eurodolaru dostat se zhruba o figuru výše. Připomeňme, že celkový i jádrový index spotřebitelských cen v dubnu vzrostl o 0,2 % meziměsíčně, čímž se vyhnul konsensuálnímu odhadu 0,3 %. Na meziroční úrovni celková inflace zpomalila z 2,4 % na 2,3 %, zatímco jádrová inflace se stabilizovala na 2,8 %. Obě hodnoty jsou nejnižší od jarního inflačního zlomu v roce 2021 (více viz úvodník).

Dnešní kalendář očekávaných událostí prakticky prázdný, takže pokud se D. Trump nevytasí s nějakým zajímavým výrokem, mohlo by být klidněji.



Akcie



Americké akciové trhy včera dokázaly navázat na pondělní euforii a dál výrazně rostly. Nejvíce se dařilo technologickému indexu Nasdaq s 1,6% růstem, zatímco index Dow Jones zakončil dokonce se ztrátou pod velkou tíhou akcií UNH. O tom, že napětí kolem celní války zřejmě povoluje, může svědčit i zpráva z čínských aerolinek, které zrušily měsíční zákaz na odběr letadel společnosti Boeing. Akcie Boeing na tuto zprávu reagovaly růstem o zhruba 3 %. Spolu s akciemi Nvidia a Caterpillar se tak řadily mezi ty nejúspěšnější akcie v rámci indexu Dow Jones. Naopak akcie UNH zaznamenaly totální debakl v podobě 17% volného pádu, když si připsaly již šestý pokles v řadě.