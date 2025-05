Proč se vyplatí investovat v Japonsku a co si na něm oblíbil Warren Buffett

Buffettova sázka na Japonsko přinesla akcionářům Berkshire ovoce. Na posledním setkání s akcionáři Buffett odtajnil, co ho přimělo investovat do japonských akcií a jak k investicím do Země vycházejícího slunce přistupovat.

Odpověď na otázku, proč Buffett do Japonska investoval, se skrývá v malé knížce s názvem Kaisha Shikiho. Tato knížka o velikosti slovníku vychází v Japonsku každé čtvrtletí a obsahuje data o téměř čtyřech tisících japonských společností. „Bylo tam pět obchodních společností, se které prodávaly za směšně nízké ceny,“ řekl Věštec z Omahy.

Konkrétně se jednalo o firmy Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui a Sumitomo. „Jedná se největší obchodní společnosti v Japonsku, které investují v mnoha odvětvích a svým způsobem jsou podobné Berkshire,“ uvedl Buffett. Nakupovat je začal již v roce 2019 a poprvé o svém kroku informoval akcionáře o rok později. V současné době mají pozice hodnotu přes 25 miliard dolarů.

V dlouhodobém horizontu se akciím, které Buffett zařadil do svého portfolia, daří. Akcie firmy Itochu vzrostly za posledních pět let o 235 procent, ještě o patnáct procent výše přidaly akcie Mitsubishi. Za stejné období více než zdvojnásobila svoji hodnotu společnost Sumimoto a firma Mitsui vzrostla o 171 procent. Nejvýkonnější byly za posledních pět let akcie Marubeni, které rostly o téměř 490 procent.

Ačkoliv se Japonsku věnuje díky turismu stále více pozornosti, zůstává přehlížené v množství oblastí jako je například přístup k demografii, zdravotnictví a také investičních příležitostí.

Podle Buffetta je Japonsko obrovský trh. „"Tim Cook by vám řekl, že prodeje iPhonů v Japonsku jsou stejně vysoké jako v jiných zemích mimo USA. Firma by vám řekla, že v Japonsku se jejich produkty prodávají velmi dobře a daří se tam také Coca-Cole,“ uvedl Buffett.

V Japonsku se vede dobře nejen Coca-Cole a iPhonům. Je to druhý největší trh na světě s hudbou a třetí v oblasti filmového průmyslu. Přesto některé kulturní bariéry a rychle rostoucí sousedé směřují pozornost investorů jinam.

Investor do japonských akcií Andrew McDermott ze společnosti Mission Value Partners popsal, proč Buffetta japonské tituly zaujaly. Podle něj je Japonsko strategicky důležitou zemí s volným obchodem a férovými soudy, což dnes není standardem. Sám Buffett v roce 2012 Buffett řekl, že by raději investoval v Japonsku než kdekoliv jinde.

Jedním z dalších důvodů je proč v Japonsku investovat je podle legendárního investora odlišnost kultury od zbytku světa. Právě zvláštnosti jednotlivých společností je podle Buffetta dělají výjimečnými.

Příkladem může být například , která se vzepřela tlaku investorů. vsadila na hybridní pohon namísto čistě elektrického a momentálně je nejúspěšnější automobilkou. Podobně se investorům vzepřelo také Nintendo, které neopustilo od vlastního hardwaru a vyvinulo herní hit Nintendo Switch.

Klíčem k úspěchu je pak podle Buffetta trpělivost. Investoři by od japonských firem neměli čekat rychlé změny. Soustředit by se měli zejména na hledání kvalitního managementu a zakládat si na dlouhodobé spolupráci.