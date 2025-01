Akcie pokračují vzhůru. Zlepšení sentimentu nastartovala inflace spolu s výsledky

Data o americké inflaci jsme rozebírali ZDE. Na trhy zapůsobil zejména drobný útlum jádrové inflace, kterému se podařilo rozptýlit obavy, že inflační vývoj letos zabrání Fedu snižovat sazby. Jsme tak zpátky u očekávání, že by Fed měl po přestávce snižovat v červenci a do konce roku možná stihne ještě jeden krok. A komentáře centrálních bankéřů, které od dat proběhly, se takovým očekáváním do cesty nepostavily. Vyzněly celkově pozitivně co do výhledu ekonomiky, inflace i sazeb.



Vedle toho zapůsobil start výsledkové sezóny, který vyšel americkým bankám. TSMC zase narýsovala lepší výhled, než se čekalo, čímž podpořila AI příběh, důležitý pro klíčové technologické hráče táhnoucí trh vzhůru.

Dnes se nepatrně zvedají dluhopisové výnosy, poté co včera strmě popadaly. Eurodolar se stabilizuje u 1,0285 a kromě včerejšího zavlnění se vlastně nikam neposunul. Akcie však pokračují většinou v růstu. Mezi klíčovými indexy v Evropě sice DAX obchoduje pouze u nulové změny, ale CAC40 přidává skoro 2 procenta, AEX je procento nahoře a FTSE100 si připisuje 0,9 pct. Pár desetin v zeleném se dopoledne obchodují americké futures.

Slabší průmyslová data z Británie jsou brzdou spíše pro libru než pro akcie. Odpoledne vyjdou americké maloobchodní tržby, které sice nedosahují důležitosti včerejší inflace, ale evidence prosincové kondice spotřebitele může lehce ovlivňovat pohled na ekonomiku a trochu i na poptávkové inflační tlaky. Ačkoli je sentimentu po včerejšku určitě odolnější, příliš silný maloobchod by ho mohl narušit.

Spolu s posunem očekávání o měnové politice včera i dnes roste cena zlata, která se dostává nad 2700 USD. Také ropa se posunula o něco výš, ačkoli dnes své poslední zisky lehce koriguje. Koruna zůstává vůči euru i dolaru víceméně na včerejších úrovních.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2571 0.0876 25.2770 25.2235 CZK/USD 24.5385 0.0979 24.5595 24.4955 HUF/EUR 411.8780 0.0923 412.1496 411.0499 PLN/EUR 4.2652 0.1220 4.2652 4.2548

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5467 0.0033 7.5534 7.5377 JPY/EUR 160.2150 -0.4538 161.0977 159.7653 JPY/USD 155.6935 -0.4479 156.5320 155.2145

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8432 0.2712 0.8439 0.8408 CHF/EUR 0.9376 -0.1810 0.9404 0.9369 NOK/EUR 11.7001 0.3934 11.7042 11.6467 SEK/EUR 11.4883 0.0575 11.4984 11.4726 USD/EUR 1.0292 -0.0078 1.0301 1.0281

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6093 0.2273 1.6142 1.6018 CAD/USD 1.4375 0.2661 1.4384 1.4323