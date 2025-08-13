Hledat v komentářích

Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?

Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?

13.08.2025 8:57
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Červencové americké inflační statistiky nebyly snadným čtením, a to zejména v kontextu příštích kroků Fedu. Soudě podle první reakce si trh inflační report vyložil tak, jako prezident Trump - neboli jako další silný podnět k tomu, aby američtí centrální bankéři snížili v polovině září úrokové sazby. Je ovšem jednosměrka k zářijové redukci sazeb opravdu tak přímočará?

Pravdou je, že pokud nebudeme počítat významný nárůst cen ojetých automobilů, tak se efekt vyšších celních sazeb v červencovém inflačním reportu projevil jen velmi decentně, což se jeví jako dobrá zpráva. Další dobrou zprávou jsou pak ceny spojené s bydlením (nájemné), které momentálně reprezentují mírně desinflační položku. Tady však výčet dobrých zpráv pro Fed končí, neboť zklamání představuje především vývoj cen služeb - pokud je očistíme o energie, potraviny a právě nájemné (zde sezónně očištěný meziměsíční růst činil 0,53 %, což v anualizované podobě činí 6,6 %). Navíc vzhledem k tomu, že váha nájemného je v deflátoru osobní spotřeby (Fedem preferovaný inflační index) nižší než v indexu spotřebitelských cen, tak lze počítat s tím, že růst tohoto inflačního ukazatele pravděpodobně zrychlil (meziročně může atakovat 3,0 %), a to nemusí být řadě centrálních bankéřů po chuti.

Celkově smíšený dojem z amerických inflačních dat dokresluje skutečnost, že kvalita statistických dat s postupujícími rozpočtovými škrty upadá. Podle údajů statistického úřadu je aktuálně již 35 % sekundárně odvozeno z jiných primárně sesbíraných údajů. Pro srovnání během covidu, kdy sbírat ceny bylo extrémně obtížné, byl podíl odvozených (čti diskutabilních) dat 16 %. Za normálních okolností se pak toto číslo pohybuje jen okolo 10 %! Jinak řečeno, třetina cen ve spotřebitelském koši jsou modelové “odvozeniny”, kterým můžeme anebo také nemusíme věřit. Srazit toto číslo zpátky na rozumnou úroveň bude velkou výzvou pro nového šéfa staťáku E.J. Antoniho. Ovšem to bude jen jeho osobní výzva. Trh se však bude potýkat s jiným problémem, a to s tím, že s ohledem na nízkou kvalitu dat začne být problém oceňovat vládní dluhopisy navázané na inflaci (inflation linked bonds). To může obecně zanést zbytečnou (dodatečnou) rizikovou prémii do amerických vládních dluhopisů s delší durací. A to je náklad, který může snadno převýšit úspory, jež přinese zrušení několika míst na statistickém úřadě.

TRHY

Koruna
Na korunovém trhu panuje vyloženě prázdninová nálada s jen nevýraznými pohyby. Včerejší oslabení dolaru koruna příliš neocenila a při absenci domácích makro čísel do konce týdne ani nečekáme vyšší míru volatility.

Eurodolar
Eurodolar včera po výsledcích americké inflace zpevnil, když sazby na krátkém konci dolarové výnosové křivky propadly a trh již prakticky najisto počítá se snížením sazeb Fedu v září (podle nás to ovšem tak jednoznačné není - viz úvod). Dnešek je bez dat, ale v kalendáři svítí několik vystoupení amerických centrálních bankéřů. Ti by se mohli vyjádřit k tomu, zdali je červencová inflace přesvědčila o tom, že je v září třeba sundat sazby.

Akcie
Americké akciové trhy včera pokračovaly v postupném posunu vzhůru. Hlavní indexy na Wall Street si připsaly více než procentní růst a S&P 500 a Nasdaq 100 zavřely na svých historických maximech. Hlavní indexy byly taženy především velkými technologickými firmami v čele s Metou, jejíž akcie přidaly 3 %. Další slušné zisky si ale připsaly i akcie Apple, Aplhabet nebo také Microsoft. Přibližně o 3 % rostly čínské technologické společnosti Alibaba a JD.com, které tak zřejmě reagovaly na Trumpovo prodloužení klidu zbraní v oblasti cel vůči Číně. Mezi absolutními vítězi se ocitly akcie leteckých společností, když akcie United Airlines a Delta Air Lines zpevnily o úctyhodných 10 %. Společnost United Airlines se dočkala zvýšené ratingu od S&P na BB+ z BB.

 
 

