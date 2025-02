Rozbřesk: Americká inflace zrychluje, konfrontace Fedu s Trumpem se blíží

Lednovou americkou inflaci si Fed za rámeček nedá. Nejenom, že lednový růst spotřebitelských cen byl velmi vysoký (0,5 % meziměsíčně pro jádrovou inflaci), ale navíc struktura v detailech nebyla vůbec dobrá. Na tomto závěru nic nemění fakt, že k vyšší, než očekávané inflaci částečně přispěla i lednová sezónnost.



Pro americkou centrální banku bude přitom velmi nepříjemný fakt, že výrazným způsobem šly nahoru ty segmenty inflace, kde by měla fungovat restriktivní měnová politika jako brzda. To se týká především inflace v sektoru služeb (specificky pak pokud ji očistíme o vliv energií a nájemného). Tento – pro Fed klíčový segment inflace – rostl v lednu o úctyhodných 0,9 % meziměsíčně, což na roční bázi představuje inflaci vyšší než 10 % (bereme-li sezóně očištěná data). K tomuto číslu dobře zapadá velmi silný růst mezd, který byl vidět i v lednových statistikách z trhu práce.



Po lednové inflaci se Fed nachází v poměrně choulostivé situaci. Vypadá to totiž, že dezinflační proces ustrnul, přičemž za rohem je hrozba výrazně vyšších cel, jež může inflaci dále zrychlit. Chce-li si Fed udržet anti-inflační kredibilitu, pak bude muset minimálně v rétorické rovině přitvrdit, čímž se dříve či později dostane do konfrontace s prezidentem Trumpem, který si přeje nižší úrokové sazby. To je kyselé jablko, do kterého šéf Fedu Powell prozatím nechce kousnout, což bylo dobře patrné i z jeho včerejšího vystoupení v americkém Kongresu. Jeho komunikace byla stále velmi opatrná – zdůrazňující, že současná politika je (stále) restriktivní, přičemž je zde zjevná snaha se vyhýbat hodnocení dopadu vyšších cel.



*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se po malých krůčcích přibližuje úrovni 25,00 EUR/CZK. Dnes by koruna mohla profitovat z rozhovoru amerického prezidenta Trump s ruským prezidentem Putinem, resp. rostoucí naděje na dosažení příměří na Ukrajině. To by přineslo úlevu pro celý koš středoevropských měn, zejména maďarský forint.



Eurodolar

Zprávy o vysoké americké inflaci a vystoupení šéfa Fedu Powella (viz úvod) byly včera zcela zastíněny informacemi o zahájení dialogu o možném příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Devadesátiminutový telefonát prezidentů Trumpa a Putina plus následný telefonát amerického prezidenta s jeho ukrajinským protějškem dal trhům naději, že situace na Ukrajině by se mohla stabilizovat, což je jednoznačně pozitivní zpráva pro euro.

Při absenci dat bude trh primárně sledovat kroky nové americké administrativy.



Regionální Forex



Včerejší zprávy o tom, že by se mohla rýsovat trojstranná dohoda USA-Rusko-Ukrajina ohledně možného příměří učinily forint a zlotý velmi atraktivním zbožím, neboť riziková prémie u těchto měn má šanci výrazně klesnout. Připomeňme, že D. Trump se údajně s ruským prezidentem Putinem dohodli, že okamžitě zahájí jednání o ukončení války na Ukrajině. Lídři se dohodli na osobním setkání, které se zřejmě uskuteční v Saúdské Arábii (termín není jasný). Americký prezident si včera rovněž telefonoval se svým ukrajinským protějškem. Zelenskyj následně napsal, že s Trumpem vedl dlouhou konverzaci o možnostech dosažení míru. Ukrajina si podle Zelenského přeje mír víc než kdokoliv jiný. Dodejme, že podle trhů vzrostla šance na uzavření příměří mezi Ruskem a Ukrajinou do léta nad 50 % (viz Polymarket).



Akcie



Hlavní zámořské indexy včera před otevřením burzy dostaly tvrdou ránu v podobě inflačních dat. S&P 500 uzavřel ve ztrátě, zatímco Nasdaq 100 dokázal drobně posílit. Tažen byl zejména akciemi Tesly, které po propadu přidaly přes 2 %. Posilovala také Meta, která rostla již 18 obchodní seanci v řadě. Silně přidaly také akcie CVS Health, které poskočily o 15 % poté, co řetězec reportoval výsledky. Společnost dokázala překonat odhady v rámci upraveného zisku. Analytici pak výsledky hodnotili velmi pozitivně. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,38 %, Nasdaq 100 +0,12 % a Dow Jones -0,50 %.