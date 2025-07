Rozbřesk: Šéf NBP - pokud data dovolí, můžem sazby snížit i v září

Polská centrální banka i tento měsíc potvrzuje svoji nepředvídatelnost. Připomeňme, že NBP ve středu překvapivě snížila úrokové sazby, přičemž včerejší tisková konference guvernéra Glapinského nepřinesla informace, které by definovaly aktuální reakční funkci.



Snížení základní úrokové úrokové sazby o 25 bazických bodů totiž podle prezidenta NBP na jednu stranu není zahájení cyklu snižování úrokových, na druhou stranu Glapinski explicitně uvedl, že pokud to data dovolí, tak polská centrální banka může snížit úrokové sazby znovu v září (kdy je příští zasedání). Zvláštností polské centrální banky je přitom to, že významná část Výboru pro měnovou politiku klade důraz na to, jak se chová celková (tedy nikoliv jádrová) inflace, která je samozřejmě výrazně ovlivňována volatilními cenami energií a potravin. Pokud tedy prezident NBP hovoří o tom, že další snížení úrokových sazeb může přijít v září, pokud to dat dovolí, tak tím nepřímo říká, že např. současné ceny ropy musí vydržet na aktuálně nízkých úrovních (anebo nejlépe musí ještě dále klesnout).



Nicméně pro trh s polskými pevně úročenými instrumenty a pro zlotý zazněla na včerejší tiskové konferenci Glapinského jedna důležitá informace, a to kde centrální banka vidí rovnovážnou úrokovou sazbu. Prezident NBP totiž uvedl, že pokud se podaří udržitelně snížit inflaci na cílenou úroveň (2,5 %), tak by základní úroková sazba mohla spadnout na 3 %. To je poměrně nízká hodnota, a to ať již z pohledu regionálního srovnání, nebo pokud vezmeme v úvahu potenciální růst polské ekonomiky. Ten je pravděpodobně vyšší než 3 %, což implikuje, že nominální růst polského HDP by se měl v průměru pohybovat okolo 6 %. Pokud by s vědomím těchto čísel opravdu NBP chtěla snížit hlavní úrokovou sazbu z dnešní 5,0 % o 200 bazických bodů, tak pravděpodobně udržitelné nebude, ať již z pohledu plnění inflačního cíle, nebo z pohledu finanční stability v polském bankovním sektoru.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna setrvává poblíž hranice 24,60 EUR/CZK a vyhlíží dnešní předběžný odhad inflace za červen. Ta dle našeho názoru meziročně znovu vzrostla z 2,4 % na 2,9 %. Hlavním důvodem je nízká srovnávací základna z minulého roku a také nevyzpytatelné ceny potravin. Pokud by inflace - podobně jako v minulém měsíci - překvapila a vzrostla nad psychologicky důležitou hranicí tří procent, pro korunu by šlo o další impuls k ziskům.

Dnes bude zároveň zveřejněn zápis z červnového zasedání ČNB. Trhy i nás bude zajímat, jak výraznou převahu má jestřábí letka v rámci bankovní rady, která již v zásadě nevidí prostor pro další snižování úrokových sazeb.





Eurodolar



Eurodolar si včera udělal výlet pod hladinu 1,175, což mu dovolila relativně dobrá data z amerického trhu práce. Šance na červencové snížení sazeb Fedu se totiž po solidních červnových číslech z trhu práce snížily na 0 % (z 20 %). Čistý přírůstek pracovních míst se v červnu zvýšil o 147 tis. pracovních míst (oproti konsensu 106 tis.), přičemž došlo ke kumulativní revizi údajů za předchozí dva měsíce směrem nahoru o 16 tis. pracovních míst. Celkově k tomu výrazně přispěla pracovní místa ve státní správě (+73 tis.; na úrovni států a obcí, nikoli federální), přičemž příspěvek soukromého sektoru (+74 tis.) je nejnižší od října loňského roku. Důležité však bylo, že se míra nezaměstnanosti překvapivě snížila z 4,2 % na 4,1 % a to navzdory nižší míře participace pracovní síly (62,3 % z 62,4 %).

Dnes je v USA svátek tudíž tržní aktivita bude zřejmě utlumena (tedy za předpokladu, že prezident Trump nepřijde s nějakým překvapivým výrokem - např. v otázce cel či obchodních dohod).