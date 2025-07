Trhy rostou, protože věří, že Trump ustoupí. Trump neustupuje, protože trhy rostou

Index S&P 500 dosahuje rekordních hodnot navzdory Trumpovým slibům o zavedení dalších cel vůči zemím, jako je Kanada, Brazílie nebo Alžírsko. Trump v rozhovoru pro NBC řekl: „Myslím, že cla byla velmi dobře přijata. Akciový trh dnes dosáhl nového maxima.“ Zdá se, že růst na akciovém trhu je tak pro něj důkazem, že Wall Street cla podporuje. Investoři přitom jen doufají, že americký prezident nakonec od své politiky ustoupí.

Obchodníci a anlytici neočekávají, že cla budou zavedena v plné výši – alespoň ne v takové míře, jakou hrozí Trump. Právě důvěra, že Trump opět změní názor, jako po Dni osvobození, a přesvědčení, že současné proklamace jsou jen vyjednávací taktikou, jsou důvodem, proč trhy poslední eskalaci obchodní války ignorují.

„Trump často začíná vyjednávání maximalistickou rétorikou, ale jeho výsledná politika bývá umírněnější,“ řekl Patrick Armstrong, investiční ředitel společnosti Plurimi Wealth LLP. „Relativně klidná reakce trhu to odráží.“



Trump vnímá růst trhů jako podporu své ekonomické politiky, což vyvolává otázku, proč by měl ustupovat. V dubnu například pozastavil cla v době, kdy prudce rostly výnosy státních dluhopisů a Nasdaq 100 se propadl do medvědího trhu.



Varovné signály



Jedním z náznaků, že obchodníci jsou vůči clům méně citliví, je pokles volatility. Index VIX tento týden klesl na nejnižší úroveň od února a podobný ukazatel pro trh státních dluhopisů se dostal na nejnižší hodnotu od roku 2022.





Někteří to považují za varování, že investoři jsou příliš optimističtí. Na akci v Dublinu řekl generální ředitel Chase Jamie Dimon, že trhy jsou příliš sebejisté a že by Fed mohl být nucen znovu zvýšit úrokové sazby.



Rizika a reakce trhu



Stratég Joachim Klement z Panmure Liberum varuje, že investoři podceňují rizika Trumpovy politiky. Odhaduje, že i při zachování současné úrovně cel dojde ke zvýšení inflace a oslabení ekonomiky. „To nevyhnutelně zasáhne ziskové marže firem a růst tržeb,“ uvedl.



Zatím ale na trzích není znát větší obava – spekulativní aktiva jako bitcoin nebo akcie firem zaměřených na umělou inteligenci dál rostou. Podle Michaela Hartnetta z zpětná vazba od klientů nenaznačuje žádné obavy o ekonomiku nebo valuace akcií.



„Trhy už započítaly ideální scénář – měkké přistání a hladké odstranění rizik spojených s cly – což je v ostrém kontrastu s realitou,“ podotkla Hebe Chen, analytička společnosti Vantage Markets v Sydney. „Korekce je velmi pravděpodobná.“







Trumpova strategie: TACO nebo FAFO?



Americký ministr financí Scott Bessent varoval před podceňováním Trumpových plánů. Na konferenci v Idahu se ohradil proti označení „TACO trade“ – zkratce z článku ve Financial Times z „Trump Always Chickens Out“ (Trump vždycky vyměkne), když trhy klesají.



Podle jednoho účastníka konference Bessent řekl, že Trumpova strategie je spíš „FAFO“ – populární zkratka ze sociálních sítí znamenající „F*** Around and Find Out“ (volně přeloženo: „Zkus si to a uvidíš“).



Přesto se mnoho investorů zdráhá činit rozhodnutí na základě Trumpových příspěvků na sociálních sítích. A s blížící se výsledkovou sezónou v USA by firmy mohly poskytnout jasnější obrázek o stavu ekonomiky.



„Investoři by se neměli snažit obchodovat podle každého tweetu,“ zdůraznil Marko Papic, hlavní stratég společnosti GeoMacro při BCA Research. „To neustálé přetahování ohledně cel má urychlit dohodu a umožnit Trumpovi prohlašovat dílčí vítězství.“



