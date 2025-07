Dluhopisová hra americké vlády a nemoudré volání po nižších sazbách

Ed Yardeni z Yardeni Research na CNBC připomněl, že dluhopisoví investoři byli velmi obezřetní ve vztahu k inflaci v osmdesátých i devadesátých letech. Americká vláda v té době pochopila, jak významné a mocné tyto trhy jsou a jak důležité je držet se fiskální disciplíny. Nyní ale opět panují obavy z pokračujících vysokých rozpočtových deficitů. Jak se ekonom na tuto situaci dívá?



Trumpův rozpočet podle Yardeniho pravděpodobně prohloubí deficity a bude dluhy tlačit dál nahoru. „A i kdyby byl neutrální, celkový směr není zodpovědný.“ Podle ekonoma přitom současný ministr financí v podstatě hovoří o tom, že nové dluhy budou financovány novými dluhopisy. „A pak bude vyměněn šéf centrální banky, tím novým může být právě současný ministr financí. Ten sníží sazby a vláda refinancuje své dlouhodobé dluhopisy za nižší sazby. To je základ hry, která se nyní hraje.“



Yardeni v uvedené souvislosti ale připomněl vývoj v minulém roce, kdy Fed začal skutečně snižovat sazby. Ekonom to podle svých slov nechápal, protože hospodářství nižší sazby nepotřebovalo. A dluhopisové trhy zareagovaly růstem výnosů. Ne jejich poklesem, který by odpovídal směru krátkodobých sazeb. Takové reakce dluhopisových trhů se podle Yardeniho nedají vyloučit ani v budoucnu. Fed by totiž mohl snížit sazby třeba v reakci na slabá čísla z trhu práce, ale to neznamená, že dolů půjdou i výnosy dlouhodobějších dluhopisů.







Roger Ferguson, který působil ve vedení americké centrální banky, pak na CNBC uvedl, že na základě posledních čísel z trhu práce je ekonomika v dobrém stavu. Trumpovo volání po nižších sazbách v této situaci „není moudré“. A pokud by Fed sazby skutečně snížil, „trhy by to nemusely přijmout.“ Jak ale vysvětlit chování dluhopisových trhů ve světle ohlášeného rozpočtu a dluhového výhledu?



Ferguson na uvedenou otázku odpověděl, že na trhy působí více faktorů. Více dluhů by samo o sobě mělo výnosy zvedat, ale je tu i možnost slábnoucí ekonomiky. Ta by výnosy zase tlačila dolů. Jasné je ale jedno – Fed, který by byl vnímán jako závislý na vládě, a to jakékoliv vládě, není přínosem. Proč ale dluhopisové trhy nijak výrazně nereagují na opakované Trumpovy útoky směrem k Jay Powellovi? Ekonom je podle svých slov překvapen umírněnými reakcemi trhů, ale zopakoval, že na ně nyní působí celá řada faktorů.



„Je to záhada, očekával bych větší revoltu ze strany dluhopisových trhů,“ dodal Ferguson. Je ale podle něj možné, že do jejich chování se promítají i zmíněné obavy z ekonomiky, která je poněkud slabší, než se zdá. To by tak táhlo výnosy dolů a tento efekt by byl silnější než samotná reakce na Trumpovo chování.







Zdroj: CNBC