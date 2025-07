Z Opendooru je nová meme senzace. Akcie vystřelily vzhůru po podpoře známého investora

Akcie americké realitní platformy Opendoor Technologies zažívají raketový růst poté, co je na sociálních sítích podpořil známý investor Eric Jackson. Ten věří, že firma má potenciál dosáhnout hodnoty až 82 dolarů za akcii, pokud obnoví důvěru investorů a zaměří se na efektivní řízení. Obchodníci na tuto výzvu okamžitě zareagovali – objem obchodování i zájem o opce vystřelily na rekordní úroveň. Opendoor se tak stává nejčerstvější meme akcií.



Akcie společnosti Opendoor Technologies, americké online platformy pro nákup a prodej nemovitostí, v pátek na Nasdaq posílily o 36 % a během minulého týdne si připsaly přibližně 189 %. Dnes v pre-marketu akcie přidávají dalších 16 %.







Za prudkým růstem stojí obnovený zájem drobných investorů, který odstartoval zakladatel torontského hedgeového fondu EMJ Capital Eric Jackson. Ten minulý týden na sociální síti X Opendoor veřejně chválil a v pátečním rozhovoru uvedl, že firmě věří díky jejímu důrazu na ziskovost a efektivní řízení nákladů i personálu. Podle něj by se hodnota akcie mohla vyšplhat až na 82 dolarů, pokud se společnosti podaří naplnit svůj potenciál a obnovit důvěru investorů. Aktuální cena se pohybuje kolem 2,4 USD.

— Eric Jackson (@ericjackson) July 20, 2025

Základní myšlenkou Jacksona je, že Opendoor má příležitost získat širší prostor pro tržní podíl poté, co tento segment postupně opustila jména jako Zillow nebo Redfin. Opendoor tak podle něj má šanci jednoznačně dominovat. Business model Opendooru využívá technologii iBuyer, která slouží k přímému nákupu domů kupci od prodejců s tím, že domy jsou koupeny v hotovosti a obratem po základní renovaci prodávány.



"Z pohledu fundamentů zůstává situace společnosti složitá," upozorňuje David Dvořák z analytického oddělení Patria Finance. "Opendoor se nadále potýká s nízkými maržemi, vysokým zadlužením a strukturálními problémy v americkém realitním trhu. Jejich obchodní model, založený na rychlém nákupu nemovitostí za hotovost a jejich následném prodeji, se ukázal jako obtížně udržitelný v prostředí vysokých úrokových sazeb a klesající poptávky po bydlení. Hrubá marže za posledních 12 měsíců činila pouze 8 %, zatímco čistá ztráta dosáhla 368 milionů dolarů," uvádí Dvořák.



Navíc v květnu přišlo varování od Nasdaq před možným delistingem akcií a v červnu firma urovnala spor za zhruba 40 milionů dolarů, který mířil na neschopnost algoritmů firmy reagovat na změny na trhu. "Opendoor se v reakci na tyto výzvy snaží svůj model transformovat," dodává Dvořák. "Vedle postupné expanze do dalších oblastí USA a navazování nových partnerství společnost minulý týden představila aplikaci „Key Agent“, která má zefektivnit proces nabídky prostřednictvím realitních agentů."



Ačkoliv strategická transformace a známky oživení trhu s nemovitostmi představují pozitivní signály, současný růst akcií je zatím převážně výsledkem spekulace, varuje Dvořák. "Společnost stále bojuje s nízkými maržemi, vysokým zadlužením a nejistotě na americkém trhu s nemovitostmi. Výsledky za druhé čtvrtletí 2025, které budou oznámeny 5. srpna, tak představují zásadní moment, který ukáže, jestli se firmě skutečně daří naplňovat své cíle a zda byl růst akcií oprávněný."

„Pokud je mezi 50centovou a 82dolarovou akcií jen moje angažmá – a akcionáři to chtějí – znovu nasedám do sedla pro OPEN,“ napsal Jackson na X, čímž připomněl své předchozí působení jako aktivistický investor ve společnosti Yahoo. Jackson, který se označuje za „hedgeového borce z Carvany“, připomíná svou úspěšnou sázku na tuto firmu, jejíž akcie vzrostly z 21 dolarů o více než 1 500 %.



Zároveň vyzval generální ředitelku Carrie Wheeler, aby posílila důvěru investorů nákupem akcií na volném trhu, podobně jako to udělal šéf Carvany Ernest Garcia III. Jackson také navrhl konkrétní kroky k obnovení důvěry – mimo jiné zrušení plánovaného reverzního dělení akcií a návrat spoluzakladatele Keitha Raboise, který jeho výzvy podpořil a Wheeler na síti X označil za „zcela neschopnou“.

— Eric Jackson (@ericjackson) July 16, 2025

„Stále jsme neopustili svět Wall Street Bets a GameStopu,“ komentoval situaci Mark Hackett, hlavní stratég společnosti Nationwide. „Když to funguje, drobní investoři získávají čím dál větší sebevědomí.“



Objem obchodování s opcemi na akcie Opendooru prudce vzrostl a dosáhl rekordních hodnot, protože investoři sázejí na další růst. Implikační volatilita vystřelila vzhůru a za nákupní opce s krátkou i delší splatností se platí vysoké částky. V pátek však výrazně vzrostl i objem prodejních opcí, což naznačuje, že část investorů očekává brzký obrat trendu. Podle údajů společnosti S3 Partners činí krátké pozice přibližně 24 % volně obchodovatelných akcií.



Opendoor vstoupil na burzu v roce 2020 prostřednictvím fúze se speciální akviziční společností (SPAC). Od svého vrcholu na začátku roku 2021 akcie výrazně ztratily – ještě před aktuálním růstem byly letos v poklesu o 51 %.

Zdroj: Bloomberg, Patria