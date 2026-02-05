Hledat v komentářích

Dnes vyjde inflace i prognóza ČNB, pokračuje výprodej na techu i bitcoinu a SpaceX se posouvá k IPO

05.02.2026 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dnes bude zveřejněna lednová inflace v ČR a rozhodnutí tří evropských centrálních bank, včetně ČNB. Globální sentiment zůstává napjatý kvůli pokračujícímu propadu technologických akcií, smíšeným firemním výsledkům a prudkému oslabení kryptoměn. Mezitím získává pozornost i řada firemních zpráv — Elon Musk posouvá SpaceX směrem k IPO, Novo Nordisk ztrácí boj s Eli Lilly a robotaxi od Uberu míří do Evropy.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,0 %.

Komerční banka zveřejní své výsledky zítra ráno. Patria odhaduje čistý úrokový výnos ve výši 6 578 mil. , provozní zisk 9 625 mil. a čistý zisk 4 615 mil. .

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní předběžný odhad lednové inflace. Analytici očekávají, že tempo růstu spotřebitelských cen zvolnilo zejména díky převedení platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Meziroční inflace podle nich byla 1,6 procenta po prosincových 2,1 procenta. Konečné údaje o lednovém vývoji spotřebitelských cen zveřejní ČSÚ 13. února.

Dnes budou jednat o sazbách hned tři evropské centrální banky, ale u všech se očekává ponechání stávající výše. ČNB vydá rozhodnutí ve 14:30 a vydá i novou prognózu. Bank of England si počká na další důkazy o tom, že inflace je pod kontrolou, když pouze jeden z 32 dotázaných ekonomů očekává snížení. A ECB pravděpodobně také ponechá náklady na půjčky beze změny.

Globální propad technologických akcií se rozšířil do Asie. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang uvedl, že výprodej softwarových akcií kvůli obavám z narušení jejich obchodního modelu umělou inteligencí je nelogický. V noci Alphabet překonal odhady tržeb a jeho akcie v závěru amerického obchodování klesly. Mezitím akcie Arm klesly kvůli nervozitě kolem telefonů a i Qualcomm vydal slabší prognózu tržeb kvůli nedostatku paměťových čipů.

Po pondělním oznámení, že se Elon Muskova raketová a satelitní společnost spojí s jeho xAI, zdroje odhalily, že se společnost setkává se zahraničními bankami ohledně svého IPO. SpaceX již vedla rozhovory s velkými firmami z Wall Street, včetně Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan a Morgan Stanley.

Novo Nordisk se v boji o podíl na trhu s léky na hubnutí stále více jeví jako velký poražený. Zatímco jeho hlavní rival Eli Lilly vydal optimistickou prognózu tržeb, Novo včera varovalo před prudkým poklesem tržeb v letošním roce s odvoláním na cenovou konkurenci. Akcie společnosti Novo v reakci na to klesly až o 20 %, když Lilly na začátku amerického obchodování vyskočila až o 27 %. Rozdílné prognózy odrážejí mnohem silnější konkurenční pozici Lilly, jejíž trháky Mounjaro (na cukrovku) a Zepbound (na obezitu) mají patentové ochrany na další desetiletí. Naproti tomu konkurenční léky společnosti Novo se v některých zemích dostanou pod tlak generik již letos.

Robotaxi od Uberu přicházejí do Evropy. Gigant v oblasti sdílené jízdy uvedl, že v Curychu a Madridu budou k dispozici jízdy bez řidiče. Spolupracuje přitom se společností WeRide, která má licenci na autonomní řízení v některých částech Švýcarska, a plánuje nabídnout služby veřejnosti v první polovině roku.

Tlak na zákaz sociálních médií pro nezletilé nabývá v Evropě na síle, přičemž o zákazu uvažuje Španělsko, Francie a Řecko. „Sociální média se stala nefunkčním státem,“ řekl včera v Dubaji španělský premiér Pedro Sánchez. Evropský sentiment proti sociálním médiím pro mladé také může vyhrotit napětí s Trumpovou administrativou.

BYD je v Německu králem mezi výrobci elektromobilů. Jeho prodeje na největším evropském trhu s elektromobily minulý měsíc vzrostly více než desetinásobně. BYD v lednu v Německu prodal více než dvakrát tolik nových vozů než Tesla, čímž si upevnil náskok před Muskovou společností. Problémy Tesly jsou patrné i na dalších evropských trzích: V Norsku, kde se mu loni dařilo, prodeje minulý měsíc klesly o 88 %. Ve Francii klesly na více než tříleté minimum.

Propad kryptoměn pokračuje a Bitcoin se propadl pod 70 000 dolarů. Toto největší digitální aktivum na světě tak prohlubuje svou sestupnou spirálu, v níž ztratil více než 40 % oproti svému vrcholu v říjnu.

 

