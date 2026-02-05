Rozbřesk: Česká inflace poklesla zejména kvůli energiím, co na to dnes ČNB?

Výrazný pokles lednové inflace na 1,6% (z 2,1%) je víceméně v souladu s naším odhadem (1,5%) jak, co se týká velikosti propadu, tak jeho struktury. Za zmírněním inflační dynamiky stojí do značné míry ceny energií - a to jak pokles silové ceny elektřiny, tak zejména odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. Laťka pro tento rok je již nastavena nízko - inflace bude v nejbližších měsících oscilovat v blízkosti 1,5% a svého minima by pak měla dosáhnout v letních měsících (1,3%). Za celý rok předpokládáme hodnotu okolo 1,5%.
Důležité z pohledu centrální banky bude ovšem sledovat strukturu inflace. O něco výše jsou tentokráte ceny potravin, níže ceny obchodovatelného zboží. Klíčové z našeho pohledu však je, že vysoké inflační momentum si uchovávají služby (+4,7%). Právě ty jsou hlavní obavou centrální banky a měly by vést k tomu, že centrální banka bude posuzovat na dnešním zasedání skokový pokles inflace obezřetně.
V této souvislosti bude na dnešním zasedání ČNB klíčové sledovat “jednotu v bankovní radě”. Sázíme sice v únoru na stabilní úrokové sazby, s vysokou pravděpodobností však proběhne debata o eventuálním poklesu sazeb. Důležité bude, kolik a jakých hlasů pro nižší sazby uvidíme. V tuto chvíli nejvýraznější holubičí komentář doručil trhům viceguvernér Jan Frait - jeho kolegové byli opatrnější - právě kvůli vysoké inflaci ve službách a rychlým mzdám.
A v návaznosti na to bude samozřejmě důležité i celkové vyznění nové únorové prognózy centrální banky. Implikovaná trajektorie sazeb je v poslední době čím dál více ovlivňována expertními zásahy centrálních bankéřů, kteří do vyznění prognózy promítají své názory na posun v hodnocení pro-inflačních a proti-inflačních rizik. V uplynulých měsících ČNB změnila své hodnocení rizik z pro-inflačních na vyvážená, aniž by se nijak výrazně změnil výhled na dynamiku ekonomik doma a v zahraničí. Bude velmi důležité sledovat, zda to ve finále povede k viditelnějšímu snížení trajektorie sazeb, které implikuje prognóza. A pokud ano, co za tím bude stát a zda si centrální bankéři nenechají připravit i nějaké alternativní scénáře…...
Tak jako tak pravděpodobnost dalšího poklesu úrokových sazeb ČNB v tomto roce podle nás výrazně vzrostla a my jsme na konci tohoto dne zasedání připraveni upravit náš úrokový výhled, zatím počítající se stabilitou sazeb.
TRHY
Koruna
Kombinace silnějšího dolaru, slabších globálních akcií a především asi nervozity před dnešním zasedáním ČNB (viz úvodník) dostala korunu pod tlak. Dnešek bude nejprve o výsledku inflace a pak zejména o vyznění zasedání ČNB. My jsme s naším inflačním odhadem lehce pod odhadem trhu (1,5% versus 1,6%), což by koruně asi příliš nepomohlo, i když klíčové bude sledovat i strukturu, zejména pak momentum ve službách. Pokud však následně ČNB ponechá sazby beze změny, výrazně se nezmění implikovaná trajektorie úrokových sazeb a pro pokles sazeb nezvednou ruce více jak dva členové bankovní rady, může být defenziva na české měně spíše dočasná - trhy již v tuto chvíli mají nastavené sázky na pokles sazeb v tomto roce…
Eurodolar
Eurodolar se drží i nadále v blízkosti s tím, že jej ze současné rovnováhy nevykolejila ani trochu nižší než očekávaná jádrová inflace v eurozóně ani smíšená americká data (slabší ADP, silnější ISM). Dolaru však může nepřímo pomáhat propadající se svět crypto měn, když kurz bitcoinu stále není schopen najít dno.
Dnes pro eurodolar mělo být hlavní tématem zasedání ECB, a to přesto, že se žádná změna v měnové politice neodehraje. Nicméně trh si musí dát pozor na to, pokud bude prezidentka centrální banky Christine Lagardeová vyzvána, aby okomentovala sílící kurz eura. V takovém případě nepočítáme s významnější verbální intervencí, ale je možné, že Lagardeová uvede, že kurz eura monitoruje.
Za zmínku stojí také dnešní zasedání Bank of England, kde se rovněž změna sazeb neočekávám, ale pokud zvýší volatiltu na britské libře, tak se to může křížově projevit i na eurodolaru.
Zlotý
Polská centrální banka nás včera překvapila a ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 4,0 % na což zlotý okamžitým posílením. Rozhodnutí NBP bylo doplněno velmi strohým komentářem z něhož nelze cokoliv usuzovat. Proto bude důležitá dnešní konference prezidenta NBP Adama Glapinského, který bude jistě daleko konkrétnější. My prozatím snížení sazeb NBP na 3,75 % v prvním čtvrtletí (na zasedání 4. března) neodepisujeme, neboť inflace by v Polsku měla dále klesnout (za leden již na 2,0 %). Nicméně před revizí výhledu bude si dobré poslechnout odpolední tiskovku.