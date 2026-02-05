Hledat v komentářích

Vestas zvyšuje výhled, dividendu i buyback. Akcie však po výsledcích klesají

05.02.2026 9:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dánský výrobce větrných turbín Vestas vylepšil výhled zisku na rok 2026, oznámil navýšení dividendy o třetinu a další zpětný odkup akcií v hodnotě 150 mil. EUR. Přestože firma těží z rekordního portfolia objednávek a rostoucí aktivity na pevnině, akcie po zveřejnění výsledků klesají o 3 % kvůli přetrvávajícím rizikům cel, politickému odporu vůči větrné energii v USA a vysokým nákladům evropských developerů. Vedení však věří v pokračující obrat a očekává růst tržeb i marží v roce 2026.

Výrobce větrných turbín Vestas Wind Systems vylepšil svůj výhled zisku na letošní rok, navýšil dividendu a oznámil zpětný odkup akcií ve výši 150 milionů eur. Akcie Vestas klesají v Kodani o 3 %.

Akcionáři po přívalu objednávek v posledním čtvrtletí roku 2025 pozitivní výhled očekávali. Objednávky v celém roce 2025 vzrostly na 16,3 gigawattů, což vedlo k rekordně vysokému počtu nevyřízených objednávek, uvedla společnost. Větší aktivita na pevnině, zejména v Evropě, na Středním východě a v Africe, během roku přitom vykompenzovala nižší počet objednávek na moři. Nyní Vestas očekává růst očištěné EBIT marže ve výši 6 až 8 % (oproti 5,7 % v loňském roce).

Společnost díky optimistickému výhledu navýší dividendu přibližně o třetinu na 0,74 dánské koruny a k tomu oznámila již druhý zpětný odkup akcií od listopadu. To podtrhuje důvěru managementu, že splní svůj plán obratu. Akcie společnosti za poslední rok vzrostly o více než 70 %.

Vestas

Přesto hrozby cel a odpor americké vlády vůči větrné energii zvyšují nejistotu výhledu. Vestas je významným dodavatelem pro developery větrných elektráren v USA, kde prezident Donald Trump od svého nástupu do úřadu omezil podporu pro toto odvětví. Ale také trvale vysoké náklady v Evropě pro developery větrných elektráren vedly k řadě zrušených nebo neúspěšných aukcí od Německa po Dánsko.

„I když probíhající geopolitická a celní rizika pravděpodobně způsobí nejistotu, očekáváme v roce 2026 růst tržeb,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Poté, co Vestas během pandemie zasáhly prudce rostoucí náklady na materiál, zvýšila ceny a znovu se zaměřila na dodávky turbín pro své nejziskovější projekty.

 
 

