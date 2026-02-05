Hledat v komentářích

Maloobchod na konci roku zklamal. I tak ale spotřeba domácností táhne ekonomiku

Maloobchod na konci roku zklamal. I tak ale spotřeba domácností táhne ekonomiku

05.02.2026 10:05
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Maloobchodní tržby v prosinci zpomalily výrazněji, než se čekalo, když meziroční růst klesl na 1,8 % a meziměsíčně tržby nepatrně oslabily. Podle ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka však jde spíše o korekci mimořádně silného listopadu podpořeného Black Friday. Celý rok 2025 přinesl růst maloobchodu o 3,5 % a i letos mají domácí útraty díky růstu reálných mezd, zlepšené náladě spotřebitelů a rozpočtovým úlevám potenciál dále zrychlit. Spotřeba tak zůstává hlavním motorem české ekonomiky.

Maloobchodní tržby v prosinci zaostaly za očekáváním – meziroční růst zpomalil z listopadových 4,5 % na 1,8 %, meziměsíčně tržby klesly o 0,1 %. Slabší závěr roku je lehkým zklamáním, pravděpodobně však jde jen o korekci velmi silného listopadu, podpořeného akcí Black Friday. Za celý rok 2025 vzrostly maloobchodní tržby o 3,5 % a k solidnímu růstu mají našlápnuto i letos.

Nejrychleji rostly v prosinci útraty ve specializovaných prodejnách kosmetiky (+8,2 %), za farmaceutické zboží (+5,8 %) a pohonné hmoty (+3,9 %). Po mimořádně silném listopadu dále rostly také internetové prodeje (+3,8 %), byť meziměsíčně zaznamenaly pokles. Tržby za potraviny meziročně vzrostly o 1 %, za nepotravinářské zboží o 2 %.

Za celý rok 2025 se útraty domácností za nepotravinářské zboží zvýšily o 4,4 %, přičemž hlavním tahounem byly opět internetové prodeje, které vzrostly téměř o 10 %. Naopak tržby za potraviny přidaly pouze 0,6 %. Tuzemské domácnosti šetří na potravinách dlouhodobě – oproti předpandemickému roku 2019 jsou jejich útraty stále o zhruba 9 % nižší.

V letošním roce útraty domácností dále porostou. Jsou pro to ideální podmínky – reálné mzdy přidají k dobru více než 3 %, zatímco spotřebitelská nálada zůstává nadprůměrná. Prostor pro oživení útrat ilustruje i fakt, že spotřeba domácností se teprve na konci minulého roku dostala na předpandemickou úroveň. Pozitivní impuls dodá i rozvolněná rozpočtová politika vlády, která nechá lidem více peněz v peněženkách (příkladem je odpuštění POZE a zlevnění elektřiny). Spotřeba domácností tak zůstane hlavním motorem české ekonomiky, jejíž růst v letošním roce odhadujeme okolo 2,5 %.

 

