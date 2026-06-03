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SpaceX: rekordní IPO za 75 miliard dolarů po 135 dolarech za kus

SpaceX: rekordní IPO za 75 miliard dolarů po 135 dolarech za kus

03.06.2026 10:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

SpaceX plánuje prodat zhruba 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus, čímž by v rámci primární veřejné nabídky mohla získat až 75 miliard dolarů. Suverénně tak půjde o největší IPO v historii. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.

SpaceX se, zdá se, odklání od tradičního postupu při uvádění akcií na burzu. Firmy obvykle nejprve oznámí cenové rozpětí, poté následují prezentace investorům (tzv. roadshow) a konečná cena se stanovuje těsně před zahájením obchodování. V případě SpaceX tomu tak zatím není, upozornil Reuters.

IPO vesmírné společnosti Elona Muska patří k nejočekávanějším vstupům na burzu na světě. Firma zrychlila přípravy poté, co letos v březnu podala důvěrnou žádost a minulý měsíc ji zveřejnila. Investoři přitom sledují širší vlnu potenciálních emisí ze strany významných technologických hráčů, mezi kterými jsou také OpenAI či Anthropic, zatímco Alphabet tento týden oznámil plán na vlastní masivní emisi akcií v objemu až 80 miliard dolarů.

Pokud by SpaceX prodejem akcií skutečně získala od investorů 75 miliard dolarů, výrazně by tím překonala dosavadní rekord, který momentálně drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco. Ta při svém IPO v roce 2019 vybrala „jen“ 29,4 miliardy dolarů.

Co se týče ocenění společnosti, tak SpaceX míří na valuaci ve výši minimálně 1,8 bilionu dolarů. Detaily nabídky by mohla zveřejnit ještě dnes, roadshow by pak měla začít 4. června a stanovení samotné ceny akcií by mělo být okolo 11. června. Harmonogram se nicméně může ještě mírně posunout.

Hlavními koordinátory emise jsou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase. Celkem se na transakci podílí zhruba dvě desítky finančních institucí. SpaceX plánuje vstup na burzy Nasdaq a Nasdaq Texas pod tickerem SPCX.

Zajímavostí je i vyjednávání o poplatcích, které si banky za organizaci IPO účtují. SpaceX se snaží prosadit nižší sazby, přesto by si finanční domy mohly rozdělit přibližně 500 milionů dolarů, informuje Bloomberg.


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