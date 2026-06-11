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SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street

SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street

11.06.2026 10:15
Autor: Research, Patria Finance

Space Exploration Technologies Corporation miliardáře Elona Muska zabývající se lety do vesmíru, satelitním internetem a vývojem AI se připravuje ke vstupu na burzu.

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