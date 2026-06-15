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SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?

SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?

15.06.2026 10:44, aktualizováno: 15.6. 10:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno
SpaceX vstoupila na burzu ve velkém stylu. Rekordní IPO katapultovalo firmu i jejího zakladatele Elona Muska na historické milníky. Její silný růst v prvním dni obchodování však zároveň otevírá otázky, zda není valuace přehnaná a zda dokáže společnost naplnit extrémně vysoká očekávání investorů v dostatečně brzké době.

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